https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/yapay-zeka-meclis-arastirma-komisyonunun-uyeleri-belli-oldu-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1092728428.html

Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapacak olan Meclis Araştırma Komisyonu'nun başkanı ve üyeleri belirlendi. Üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T01:48+0300

2025-01-16T01:48+0300

2025-01-16T01:48+0300

türkiye

yapay zeka

meclis araştırma komisyonu

meclis

tbmm

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Yapay zekayla ilgili atılacak adımların, ortaya çıkacak risklerin önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Komisyonun başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez olurken, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Komisyon Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker Komisyon Sözcüsü, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ise Katip Üye olarak belirlendi.18 kişilik komisyon üyelerinden 8'i AK Parti, 5'i CHP; 2'si DEM Parti ve birer Saadet Partisi, MHP, İYİ Parti milletvekilinden oluştu. İsim listesi ise şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/en-dusuk-emekli-ayligini-artiracak-duzenlemeyi-iceren-kanun-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1092725330.html

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yapay zeka, meclis araştırma komisyonu, meclis, tbmm