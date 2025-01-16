Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belli oldu: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
© AAMeclis bütçe
© AA
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Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapacak olan Meclis Araştırma Komisyonu'nun başkanı ve üyeleri belirlendi. Üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yapay zekayla ilgili atılacak adımların, ortaya çıkacak risklerin önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Komisyonun başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez olurken, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Komisyon Başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker Komisyon Sözcüsü, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ise Katip Üye olarak belirlendi.
18 kişilik komisyon üyelerinden 8'i AK Parti, 5'i CHP; 2'si DEM Parti ve birer Saadet Partisi, MHP, İYİ Parti milletvekilinden oluştu. İsim listesi ise şu şekilde:
İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş,
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam,
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız,
CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk,
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan,
Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün,
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin,
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen,
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer,
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre,
AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan,
CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan,
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi,
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler,
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı,
CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan,
DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar ve
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef.