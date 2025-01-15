https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/en-dusuk-emekli-ayligini-artiracak-duzenlemeyi-iceren-kanun-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1092725330.html
En düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
En düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Sputnik Türkiye
En düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T22:41+0300
2025-01-15T22:41+0300
2025-01-15T22:44+0300
türkiye
meclis
tbmm plan ve bütçe komisyonu
emekli
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda süren görüşmelerde en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi kabul edildi.
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meclis, tbmm plan ve bütçe komisyonu, emekli, emekli maaşı, son dakika
meclis, tbmm plan ve bütçe komisyonu, emekli, emekli maaşı, son dakika
En düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
22:41 15.01.2025 (güncellendi: 22:44 15.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
En düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda süren görüşmelerde en düşük emekli aylığını artıracak düzenlemeyi içeren kanun teklifi kabul edildi.