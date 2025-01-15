https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kaliforniya-yanginlari-9-gundur-devam-ediyor-siddetli-ruzgarlar-alev-hortumu-olusturabilir-1092692024.html
Kaliforniya yangınları 9 gündür devam ediyor: Şiddetli rüzgarlar 'alev hortumu' oluşturabilir
Kaliforniya yangınları 9 gündür devam ediyor: Şiddetli rüzgarlar 'alev hortumu' oluşturabilir
Sputnik Türkiye
Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde 7 Ocak sabah saatlerinde başlayan yangın devam etmekte. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T10:48+0300
2025-01-15T10:48+0300
2025-01-15T10:48+0300
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abd
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kaliforniya
palisades
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
şiddetli rüzgar
alev hortumu
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan yangınlar 9 gündür devam ediyor. Yetkililer, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 25 olduğunu açıkladı. Yangının körüklenmesine neden olan rüzgarların şiddetini artırarak devam ettiği bölgede hava koşullarının 'alev hortumlarına' neden olabileceği konusunda halka dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunuldu.Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı. Yangının şiddetli olduğu Palisades ve Eaton bölgelerinde günlerdir devam eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Ancak Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini uyarısında bulundu. Meteorologlar, 10 ila 15 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumlarının oluşarak yangının şiddetini artırabileceğini söylüyor.7 Ocak sabahında Los Angeles'ın değişik bölgelerinde başlayan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanın kül olduğu bildiriliyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 150 bin işi evlerinden tahliye edildi. Toplam hasarın ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/los-angeles-yanginlarindan-carpici-kareler-1092666725.html
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abd, los angeles, kaliforniya, palisades, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, şiddetli rüzgar, alev hortumu
abd, los angeles, kaliforniya, palisades, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, şiddetli rüzgar, alev hortumu
Kaliforniya yangınları 9 gündür devam ediyor: Şiddetli rüzgarlar 'alev hortumu' oluşturabilir
Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde 7 Ocak sabah saatlerinde başlayan yangın devam etmekte. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildiren yetkililer ölen sayısının 25'e yükseldiğini belirtirken bölgede şiddetli rüzgarlardan dolayı 'alev hortumu' görülebileceği konusunda uyarılarda bulundu.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan yangınlar 9 gündür devam ediyor. Yetkililer, Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 25 olduğunu açıkladı. Yangının körüklenmesine neden olan rüzgarların şiddetini artırarak devam ettiği bölgede hava koşullarının 'alev hortumlarına' neden olabileceği konusunda halka dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunuldu.
Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı. Yangının şiddetli olduğu Palisades ve Eaton bölgelerinde günlerdir devam eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
Ancak Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini uyarısında bulundu. Meteorologlar, 10 ila 15 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumlarının oluşarak yangının şiddetini artırabileceğini söylüyor.
7 Ocak sabahında Los Angeles'ın değişik bölgelerinde başlayan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanın kül olduğu bildiriliyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 150 bin işi evlerinden tahliye edildi. Toplam hasarın ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.