https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ukraynali-esirden-itiraf-kurahovoda-bir-sivili-sozlu-tartismanin-ardindan-oldurdum-1092745133.html

Ukraynalı esirden itiraf: Kurahovo’da bir sivili sözlü tartışmanın ardından öldürdüm

Ukraynalı esirden itiraf: Kurahovo’da bir sivili sözlü tartışmanın ardından öldürdüm

Sputnik Türkiye

Ukraynalı esir asker Yevgeniy Lubinets, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kurahovo kentinde, sözlü tartışmaya girdiği bir sivili öldürdüğünü itiraf etti. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T12:33+0300

2025-01-16T12:33+0300

2025-01-16T12:40+0300

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askerlik şubesi

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Rus askerlerin Ukrayna işgalinden kurtardığı Kurahovo kentinde esir alınan Yevgeniy Lubinets, Sputnik’e açıklamasında, erzak paylaşımı sırasında tartıştığı bir sivili silahtan vurarak öldürdüğünü söyledi.Lubinets, cinayet anını şöyle anlattı:Kiev Bölgesi sakini olan Lubinets, inşaat şirketinde çalıştığı sırada zorla orduya alındığını söyledi. Savaş eğitiminden Jitomir Bölgesi’nde geçtiğini anlatan Ukraynalı esir, 46. Hava Hareket Tugayı 2. Tabur 5. Bölük içinde Kurahova’ya gönderildiğini belirterek, “Görevim, Rus birliklerinin ve teçhizatının hareketlerini izlemekti” dedi.‘Askerlik şubesi memurlarını öldürecekler’Bir başka Ukraynalı esir asker de Donbass’ta savaşan Ukraynalı militanların, çatışma bittikten sonra askerlik şubesi memurlarını öldürmeye kararlı olduğunu anlattı.Sputnik’e konuşan esir, askerlik şube memurlarının vatandaşları sokaklarda yakalayarak zorla orduya gönderdiğini belirterek şunu dedi:Esirin yaptığı itirafa göre, evine dönerken yanına bir iki el bombası almayı planlıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rus-ordusu-ukraynanin-cernigov-bolgesindeki-askeri-kampus-ile-hava-ussunu-bombaladi-1092741775.html

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