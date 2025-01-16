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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ukraynali-esirden-itiraf-kurahovoda-bir-sivili-sozlu-tartismanin-ardindan-oldurdum-1092745133.html
Ukraynalı esirden itiraf: Kurahovo’da bir sivili sözlü tartışmanın ardından öldürdüm
Ukraynalı esirden itiraf: Kurahovo’da bir sivili sözlü tartışmanın ardından öldürdüm
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Yevgeniy Lubinets, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kurahovo kentinde, sözlü tartışmaya girdiği bir sivili öldürdüğünü itiraf etti. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T12:33+0300
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Rus askerlerin Ukrayna işgalinden kurtardığı Kurahovo kentinde esir alınan Yevgeniy Lubinets, Sputnik’e açıklamasında, erzak paylaşımı sırasında tartıştığı bir sivili silahtan vurarak öldürdüğünü söyledi.Lubinets, cinayet anını şöyle anlattı:Kiev Bölgesi sakini olan Lubinets, inşaat şirketinde çalıştığı sırada zorla orduya alındığını söyledi. Savaş eğitiminden Jitomir Bölgesi’nde geçtiğini anlatan Ukraynalı esir, 46. Hava Hareket Tugayı 2. Tabur 5. Bölük içinde Kurahova’ya gönderildiğini belirterek, “Görevim, Rus birliklerinin ve teçhizatının hareketlerini izlemekti” dedi.‘Askerlik şubesi memurlarını öldürecekler’Bir başka Ukraynalı esir asker de Donbass’ta savaşan Ukraynalı militanların, çatışma bittikten sonra askerlik şubesi memurlarını öldürmeye kararlı olduğunu anlattı.Sputnik’e konuşan esir, askerlik şube memurlarının vatandaşları sokaklarda yakalayarak zorla orduya gönderdiğini belirterek şunu dedi:Esirin yaptığı itirafa göre, evine dönerken yanına bir iki el bombası almayı planlıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rus-ordusu-ukraynanin-cernigov-bolgesindeki-askeri-kampus-ile-hava-ussunu-bombaladi-1092741775.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, sivil ölümü, sivil ölümleri, esir, askerlik şubesi
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Ukraynalı esirden itiraf: Kurahovo’da bir sivili sözlü tartışmanın ardından öldürdüm

12:33 16.01.2025 (güncellendi: 12:40 16.01.2025)
© Sputnik / Pavel LisitsinUkraynalı esir
Ukraynalı esir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Sputnik / Pavel Lisitsin
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Ukraynalı esir asker Yevgeniy Lubinets, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kurahovo kentinde, sözlü tartışmaya girdiği bir sivili öldürdüğünü itiraf etti.
Rus askerlerin Ukrayna işgalinden kurtardığı Kurahovo kentinde esir alınan Yevgeniy Lubinets, Sputnik’e açıklamasında, erzak paylaşımı sırasında tartıştığı bir sivili silahtan vurarak öldürdüğünü söyledi.
Lubinets, cinayet anını şöyle anlattı:
Erzak almaya gittik. Yiyecek, su, et konservesi, makarna. Bu adam (sivil) erzakı bölüştürmeye başlayarak ‘Lezzetli olanlar benim’ dedi. Bu nedenle aramızda sözlü tartışma çıktı. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Silahımın emniyeti kapalı değilmiş, tetiği çektim, silah ateş etti. Adam yere yığıldı. Ona yardım etmek istedim ama artık çok geçti. Silah arkadaşlarım benzer olaylar yaşamadı.
Kiev Bölgesi sakini olan Lubinets, inşaat şirketinde çalıştığı sırada zorla orduya alındığını söyledi. Savaş eğitiminden Jitomir Bölgesi’nde geçtiğini anlatan Ukraynalı esir, 46. Hava Hareket Tugayı 2. Tabur 5. Bölük içinde Kurahova’ya gönderildiğini belirterek, “Görevim, Rus birliklerinin ve teçhizatının hareketlerini izlemekti” dedi.

‘Askerlik şubesi memurlarını öldürecekler’

Bir başka Ukraynalı esir asker de Donbass’ta savaşan Ukraynalı militanların, çatışma bittikten sonra askerlik şubesi memurlarını öldürmeye kararlı olduğunu anlattı.
Sputnik’e konuşan esir, askerlik şube memurlarının vatandaşları sokaklarda yakalayarak zorla orduya gönderdiğini belirterek şunu dedi:
Savaş bittikten sonra onları vuracaklarını söylüyorlar. Acımasızca öldürecekler. Herkes bunu konuşuyor. Yol kenarlarında boğazları kesilmiş, kafalarından vurulmuş halde yatacaklarını söylüyorlar. Bu kesin.
Esirin yaptığı itirafa göre, evine dönerken yanına bir iki el bombası almayı planlıyordu.
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