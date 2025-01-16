Rus ordusu, Ukrayna'nın Çernigov Bölgesi'ndeki askeri kampüs ile hava üssünü bombaladı
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
© Sputnik / Vladimir Sergeev/
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Özel askeri harekat kapsamında Donbass'taki Ukraynalı birlikleri ve düşman hedeflerini yerle bir eden Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki tehdit unsurlarını ortadan kaldırmaya da devam ediyor.
Başkent Kiev'in kuzeyindeki Çernigov Bölgesi'ndeki hedeflere bombardıman düzenleyen Rusya Silahlı Kuvvetleri, bir askeri kampüs ile hava üssünü vurdu.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çernigov Bölgesi'nde bulunan bir askeri kampüsün yanı sıra bir askeri hava üssüne bombardıman düzenlendiğini belirtti.
Sahadaki kaynaklarından aldığı bilgileri aktaran Lebedev, "16 Ocak gece 01:00 sularında Çernigov Bölgesi'nin Priluki kentine atış yapıldı. 3. no'lu askeri kampüsün bulunduğu yönde patlama yaşandı. Aynı istikamette özel askeri harekat boyunca birkaç kez güzel bir şekilde vurulan hava üssü var. Ancak iniş pisti onarılmış ve yeniden faaliyete açılmıştı" dedi.
Lebedev, dün sabah saatlerinde aynı bölgede, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne saldırı düzenlemek için kullandığı bir fırlatma rampasının vurulduğunu da bildirdi.
Çernigov Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde hava saldırısı sirenlerinin çalmaya başladığı Ukrayna basınına yansımıştı.
Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Çernigov Bölgesi'nde bulunan bir askeri kampüsün yanı sıra bir askeri hava üssüne bombardıman düzenlendiğini belirtti.
Sahadaki kaynaklarından aldığı bilgileri aktaran Lebedev, "16 Ocak gece 01:00 sularında Çernigov Bölgesi'nin Priluki kentine atış yapıldı. 3. no'lu askeri kampüsün bulunduğu yönde patlama yaşandı. Aynı istikamette özel askeri harekat boyunca birkaç kez güzel bir şekilde vurulan hava üssü var. Ancak iniş pisti onarılmış ve yeniden faaliyete açılmıştı" dedi.
Lebedev, dün sabah saatlerinde aynı bölgede, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne saldırı düzenlemek için kullandığı bir fırlatma rampasının vurulduğunu da bildirdi.
Çernigov Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde hava saldırısı sirenlerinin çalmaya başladığı Ukrayna basınına yansımıştı.