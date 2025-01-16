https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ukraynali-esir-asker-silah-arkadaslarinin-kendisini-nasil-olume-terk-ettigini-anlatti-1092760532.html

Ukraynalı esir asker, silah arkadaşlarının kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı

Ukraynalı esir asker, silah arkadaşlarının kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 33. Mekanize Tugayı’nda müfreze komutanı iken Rus askerlerince esir alınan Nikolay Kaptur, silah arkadaşlarının kendisini... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T18:16+0300

2025-01-16T18:16+0300

2025-01-16T18:29+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

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esir

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

zaporojye

donetsk

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Ukraynalı savaş esiri Nikolay Kaptur, Sputnik’e demecinde silah arkadaşlarının kendisini bacağı kırılmış olarak Kurahovo’daki mevzide tek başına bıraktığını, bu nedenle kendisinin Rus asekrlerine teslim olma kararı aldığını dile getirdi.Kaptur, “Bölük komutanım Hunter’ın adamları yerlerinde bırakmam yönündeki emrine uymadım. Ben yaralandıktan sonra gitmelerini emretti. Herkes gitti, ben ise bacağım kırılmış olarak kendi adamlarım tarafından terk edildim. Bunun ardından teslim olmaya karar verdim” diye konuştu.Ukraynalı esirlere kötü davranıldığı yönündeki hurafeleri de çürüten Kaptur, “Üstlerimiz herkesin gözünü korkutuyor, Ruslar öldürüyor, kesiyor diye. Bu doğru değil. Onlar son yiyeceklerini ve sularını benimle paylaştı ve bana tıbbi yardım sağladı, bunun için minnettarım” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Ocak tarihinde Rus askerlerin Kurahovo’yu kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. Kentteki kanlı çatışmalar 2 aydan fazla devam etmişti. Kurahovo’nun ele geçirilmesi Zaporojye Bölgesi’nin doğu kesiminde, Zaporojye-Donetsk karayolu boyunca yapılacak taarruz için tutunma noktası oluşturuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rus-ordusu-ukraynanin-cernigov-bolgesindeki-askeri-kampus-ile-hava-ussunu-bombaladi-1092741775.html

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Ukraynalı esir asker, silah arkadaşlarının kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı Sputnik Türkiye Ukraynalı esir asker, silah arkadaşlarının kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı 2025-01-16T18:16+0300 true PT0M59S

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Sputnik Türkiye

rusya, rus ordusu, savaş esiri, esir, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, zaporojye, donetsk, video