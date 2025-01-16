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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ukraynali-esir-asker-silah-arkadaslarinin-kendisini-nasil-olume-terk-ettigini-anlatti-1092760532.html
Ukraynalı esir asker, silah arkadaşlarının kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı
Ukraynalı esir asker, silah arkadaşlarının kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 33. Mekanize Tugayı’nda müfreze komutanı iken Rus askerlerince esir alınan Nikolay Kaptur, silah arkadaşlarının kendisini... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T18:16+0300
2025-01-16T18:29+0300
ukrayna krizi
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Ukraynalı savaş esiri Nikolay Kaptur, Sputnik’e demecinde silah arkadaşlarının kendisini bacağı kırılmış olarak Kurahovo’daki mevzide tek başına bıraktığını, bu nedenle kendisinin Rus asekrlerine teslim olma kararı aldığını dile getirdi.Kaptur, “Bölük komutanım Hunter’ın adamları yerlerinde bırakmam yönündeki emrine uymadım. Ben yaralandıktan sonra gitmelerini emretti. Herkes gitti, ben ise bacağım kırılmış olarak kendi adamlarım tarafından terk edildim. Bunun ardından teslim olmaya karar verdim” diye konuştu.Ukraynalı esirlere kötü davranıldığı yönündeki hurafeleri de çürüten Kaptur, “Üstlerimiz herkesin gözünü korkutuyor, Ruslar öldürüyor, kesiyor diye. Bu doğru değil. Onlar son yiyeceklerini ve sularını benimle paylaştı ve bana tıbbi yardım sağladı, bunun için minnettarım” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Ocak tarihinde Rus askerlerin Kurahovo’yu kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. Kentteki kanlı çatışmalar 2 aydan fazla devam etmişti. Kurahovo’nun ele geçirilmesi Zaporojye Bölgesi’nin doğu kesiminde, Zaporojye-Donetsk karayolu boyunca yapılacak taarruz için tutunma noktası oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rus-ordusu-ukraynanin-cernigov-bolgesindeki-askeri-kampus-ile-hava-ussunu-bombaladi-1092741775.html
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Ukraynalı esir asker, silah arkadaşlarının kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker, silah arkadaşlarının kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı
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rusya, rus ordusu, savaş esiri, esir, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, zaporojye, donetsk, video
rusya, rus ordusu, savaş esiri, esir, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, zaporojye, donetsk, video

Ukraynalı esir asker, silah arkadaşlarının kendisini nasıl ölüme terk ettiğini anlattı

18:16 16.01.2025 (güncellendi: 18:29 16.01.2025)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 33. Mekanize Tugayı’nda müfreze komutanı iken Rus askerlerince esir alınan Nikolay Kaptur, silah arkadaşlarının kendisini mevzide tek başına bırakarak ölüme terk ettiğini anlattı.
© Sputnik
Ukraynalı savaş esiri Nikolay Kaptur, Sputnik’e demecinde silah arkadaşlarının kendisini bacağı kırılmış olarak Kurahovo’daki mevzide tek başına bıraktığını, bu nedenle kendisinin Rus asekrlerine teslim olma kararı aldığını dile getirdi.
Kaptur, “Bölük komutanım Hunter’ın adamları yerlerinde bırakmam yönündeki emrine uymadım. Ben yaralandıktan sonra gitmelerini emretti. Herkes gitti, ben ise bacağım kırılmış olarak kendi adamlarım tarafından terk edildim. Bunun ardından teslim olmaya karar verdim” diye konuştu.
Ukraynalı esirlere kötü davranıldığı yönündeki hurafeleri de çürüten Kaptur, “Üstlerimiz herkesin gözünü korkutuyor, Ruslar öldürüyor, kesiyor diye. Bu doğru değil. Onlar son yiyeceklerini ve sularını benimle paylaştı ve bana tıbbi yardım sağladı, bunun için minnettarım” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Ocak tarihinde Rus askerlerin Kurahovo’yu kontrol altına aldıklarını duyurmuştu. Kentteki kanlı çatışmalar 2 aydan fazla devam etmişti. Kurahovo’nun ele geçirilmesi Zaporojye Bölgesi’nin doğu kesiminde, Zaporojye-Donetsk karayolu boyunca yapılacak taarruz için tutunma noktası oluşturuyor.
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