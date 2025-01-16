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Türkiye’yi 65 yıldır kapıda bekleten AB’yi anlatmak için bütçeden 136 milyon ayrıldı
Türkiye’yi 65 yıldır kapıda bekleten AB’yi anlatmak için bütçeden 136 milyon ayrıldı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı 2025 yılı performans programını açıkladı. Türkiye’nin AB üyeliği hedefine vurgu yapılan program amacı... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T10:55+0300
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avrupa birliği
avrupa ekonomik topluluğu (aet)
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ab komisyonu
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Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulundu. O günden bugüne Türkiye'nin stratejik hedefi olarak ifade edilse de Avrupa Birliği Türkiye'yi üye olarak kabul etmedi. Aradan geçen 65 yıllık süreç içerisinde Türkiye AB'ye üyeliğini hep gündeminde tutarken, AB ise her seferinde Türkiye’yi birlik içerisine almamak için türlü bahaneler buldu.Son olarak Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülke için genişleme raporunu ekim ayından yayınladı. Raporda Türkiye’ye yönelik olarak, üyelik müzakerelerinin 2018’den bu yana ilerlemediği ve AB’nin demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile temel haklar konusunda geriye gidişle ilgili kaygı duyduğu ifadeleri yer aldı.AB üyeliğine destek bulmak için program hazırlandıAvrupa Birliği ülkelerin siyasetçileri de farklı zamanlar yaptıkları açıklamalar ile Türkiye’nin AB içerisine alınmaması gerektiği görüşünü dilendirdiler. Bu gelişmeler karşın hem AB kamuoyunu hem de iç kamuoyu AB üyelik sürecine ikna etmek için program hazırladı.Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 2025 yılı performans programında bu adımlar şu şekilde özetlendi:Bütçeden pay ayrıldıBu kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen katkı sağlanan faaliyetlerin finansmanı, Strateji ve politikaların AB Konseyi ve Komisyonu ile üye ülkelerin başkentlerinde muhataplara anlatılması amacıyla yürütülen temas, istişareler, ziyaret ve katılım sağlanan toplantıların finansmanı ile Türkiye-AB ilişkileri ve AB'deki gelişmelere ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar için 135 milyon 985 bin TL bütçeden pay ayrıldı.
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avrupa birliği ülkeleri, ab ne zaman kuruldu, ab türkiye ilişkileri, türkiye ab üyelik süreci,
avrupa birliği ülkeleri, ab ne zaman kuruldu, ab türkiye ilişkileri, türkiye ab üyelik süreci,

Türkiye’yi 65 yıldır kapıda bekleten AB’yi anlatmak için bütçeden 136 milyon ayrıldı

10:55 16.01.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Özel
Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı 2025 yılı performans programını açıkladı. Türkiye’nin AB üyeliği hedefine vurgu yapılan program amacı olarak “Türk ve AB kamuoylarının Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize olan desteğini arttırmak” ifadelerine yer verildi. Bu program için 135 milyon 985 bin TL bütçe ayrıldı.
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulundu. O günden bugüne Türkiye'nin stratejik hedefi olarak ifade edilse de Avrupa Birliği Türkiye'yi üye olarak kabul etmedi. Aradan geçen 65 yıllık süreç içerisinde Türkiye AB'ye üyeliğini hep gündeminde tutarken, AB ise her seferinde Türkiye’yi birlik içerisine almamak için türlü bahaneler buldu.
Son olarak Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülke için genişleme raporunu ekim ayından yayınladı. Raporda Türkiye’ye yönelik olarak, üyelik müzakerelerinin 2018’den bu yana ilerlemediği ve AB’nin demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile temel haklar konusunda geriye gidişle ilgili kaygı duyduğu ifadeleri yer aldı.

AB üyeliğine destek bulmak için program hazırlandı

Avrupa Birliği ülkelerin siyasetçileri de farklı zamanlar yaptıkları açıklamalar ile Türkiye’nin AB içerisine alınmaması gerektiği görüşünü dilendirdiler. Bu gelişmeler karşın hem AB kamuoyunu hem de iç kamuoyu AB üyelik sürecine ikna etmek için program hazırladı.
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 2025 yılı performans programında bu adımlar şu şekilde özetlendi:
“Uluslararası konjonktürü derinden etkileyen gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel sınamalardan bağımsız olarak AB müzakere sürecinde hayata geçirilen sosyo-ekonomik kazanımlar ve siyasi reformlar konusunda farkındalığı yükselterek Türkiye ile AB kamuoylarında Türkiye'nin AB üyeliğine desteğin artırılması, Türkiye'ye ilişkin önyargıların giderilmesi ve doğru resme bakılması amacıyla gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri esnek, proaktif ve katılımcı bir anlayışla devam edecektir. Bu kapsamda, uluslararası, ulusal ve yerel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, 10 üniversiteler, iş dünyası, medya ve siyasi aktörler ile işbirliği içerisinde ve onların bilgi ihtiyaçlarını, algılarını ve hassasiyetlerini dikkate alarak hareket etmek önem taşımaktadır.”

Bütçeden pay ayrıldı

Bu kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen katkı sağlanan faaliyetlerin finansmanı, Strateji ve politikaların AB Konseyi ve Komisyonu ile üye ülkelerin başkentlerinde muhataplara anlatılması amacıyla yürütülen temas, istişareler, ziyaret ve katılım sağlanan toplantıların finansmanı ile Türkiye-AB ilişkileri ve AB'deki gelişmelere ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar için 135 milyon 985 bin TL bütçeden pay ayrıldı.
AB-Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
TÜRKİYE
Türkiye’de AB’yi tanıtmak için bütçeden 6 milyar 797 milyon para ayrıldı
29 Kasım 2024, 15:14
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