https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/turkiyeyi-65-yildir-kapida-bekleten-abyi-anlatmak-icin-butceden-136-milyon-ayrildi-1092739657.html

Türkiye’yi 65 yıldır kapıda bekleten AB’yi anlatmak için bütçeden 136 milyon ayrıldı

Türkiye’yi 65 yıldır kapıda bekleten AB’yi anlatmak için bütçeden 136 milyon ayrıldı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı 2025 yılı performans programını açıkladı. Türkiye’nin AB üyeliği hedefine vurgu yapılan program amacı... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T10:55+0300

2025-01-16T10:55+0300

2025-01-16T10:55+0300

türkiye

türkiye

ab

avrupa birliği

avrupa ekonomik topluluğu (aet)

ab türkiye delegasyonu

ab komisyonu

türkiye-ab ilişkileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9e37fa5f56c2628be15c3b00ab8130e7.jpg

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulundu. O günden bugüne Türkiye'nin stratejik hedefi olarak ifade edilse de Avrupa Birliği Türkiye'yi üye olarak kabul etmedi. Aradan geçen 65 yıllık süreç içerisinde Türkiye AB'ye üyeliğini hep gündeminde tutarken, AB ise her seferinde Türkiye’yi birlik içerisine almamak için türlü bahaneler buldu.Son olarak Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülke için genişleme raporunu ekim ayından yayınladı. Raporda Türkiye’ye yönelik olarak, üyelik müzakerelerinin 2018’den bu yana ilerlemediği ve AB’nin demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile temel haklar konusunda geriye gidişle ilgili kaygı duyduğu ifadeleri yer aldı.AB üyeliğine destek bulmak için program hazırlandıAvrupa Birliği ülkelerin siyasetçileri de farklı zamanlar yaptıkları açıklamalar ile Türkiye’nin AB içerisine alınmaması gerektiği görüşünü dilendirdiler. Bu gelişmeler karşın hem AB kamuoyunu hem de iç kamuoyu AB üyelik sürecine ikna etmek için program hazırladı.Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 2025 yılı performans programında bu adımlar şu şekilde özetlendi:Bütçeden pay ayrıldıBu kapsamında yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen katkı sağlanan faaliyetlerin finansmanı, Strateji ve politikaların AB Konseyi ve Komisyonu ile üye ülkelerin başkentlerinde muhataplara anlatılması amacıyla yürütülen temas, istişareler, ziyaret ve katılım sağlanan toplantıların finansmanı ile Türkiye-AB ilişkileri ve AB'deki gelişmelere ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar için 135 milyon 985 bin TL bütçeden pay ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/turkiyede-abyi-tanitmak-icin-butceden-6-milyar-797-milyon-para-ayrildi-1090978229.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

avrupa birliği ülkeleri, ab ne zaman kuruldu, ab türkiye ilişkileri, türkiye ab üyelik süreci,