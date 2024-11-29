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Türkiye’de AB’yi tanıtmak için bütçeden 6 milyar 797 milyon para ayrıldı
Türkiye’de AB’yi tanıtmak için bütçeden 6 milyar 797 milyon para ayrıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması için faaliyetleri koordine eden Avrupa Birliği Başkanlığı için 2025 bütçesinden 6 milyar 797 milyon TL para... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T15:14+0300
2024-11-29T15:14+0300
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Hazırladığı raporlarda Türkiye’ye sert eleştirilerde bulunan, üyelik için Türkiye’ye 50 yıllık bir süreçtir bekleten, gümrük birliği anlaşmasını Türkiye’nin talepler doğrultusunda güncellemeyen Avrupa Birliği’nin Türkiye’de tanıtmak için merkezi bütçeden fon ayrıldı.AB Başkanlığı ne iş yapar?Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütüyor. TBMM’de görüşülen 2025 yılı merkezi bütçe taslağına göre başkanlığa 6 milyar 797 milyon 254 bin TL bütçe ayrıldı.Bütçe nereye harcanacak?TBMM’ye sunulan bütçe taslağına göre 6 milyar 117 milyon 930 binlik kısmı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı’na (Ulusal Ajans) ayrıldı. 679 milyon 334 bin TL’lik kısım ise Avrupa Birliği Başkanlığı’nın giderlerine harcanacak. Ulusal Ajans Erasmus ve Avrupa Birliği Danışma Programları’nı yürütüyor. Bu kapsamda yılda ortalama 60 bin öğrenci Avrupa Birliği ülkelerine eğitim, değişim ve staj programlarına gönderiliyor. Bu programlar ile Türkiye- AB iletişim ve etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.AB raporlarında hangi eleştiriler yer alıyor?Türkiye’de anlatılmak ve tanıtılmak istenen AB, Türkiye’ye bakış açısında sert eleştiriler yer alıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülke için genişleme raporunu ekim ayından yayınladı. Raporda Türkiye’ye yönelik olarak, üyelik müzakerelerinin 2018’den bu yana ilerlemediği ve AB’nin demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile temel haklar konusunda geriye gidişle ilgili kaygı duyduğu ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-macronla-gorustu-avrupa-birligi-surecinin-canlandirilmasi-mesaji-verdi-1090149624.html
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avrupa birliği, avrupa birliği başkanlığı, ab bütçesi, avrupa birliği projeleri, avrupa birliği bursu, erasmus,
avrupa birliği, avrupa birliği başkanlığı, ab bütçesi, avrupa birliği projeleri, avrupa birliği bursu, erasmus,

Türkiye’de AB’yi tanıtmak için bütçeden 6 milyar 797 milyon para ayrıldı

15:14 29.11.2024
© AAAB-Türkiye
AB-Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
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Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması için faaliyetleri koordine eden Avrupa Birliği Başkanlığı için 2025 bütçesinden 6 milyar 797 milyon TL para ayrıldı. 2023 yılında AB’yi tanıtmak için 4 milyar 489 milyon TL para harcandı.
Hazırladığı raporlarda Türkiye’ye sert eleştirilerde bulunan, üyelik için Türkiye’ye 50 yıllık bir süreçtir bekleten, gümrük birliği anlaşmasını Türkiye’nin talepler doğrultusunda güncellemeyen Avrupa Birliği’nin Türkiye’de tanıtmak için merkezi bütçeden fon ayrıldı.

AB Başkanlığı ne iş yapar?

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütüyor. TBMM’de görüşülen 2025 yılı merkezi bütçe taslağına göre başkanlığa 6 milyar 797 milyon 254 bin TL bütçe ayrıldı.

Bütçe nereye harcanacak?

TBMM’ye sunulan bütçe taslağına göre 6 milyar 117 milyon 930 binlik kısmı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı’na (Ulusal Ajans) ayrıldı. 679 milyon 334 bin TL’lik kısım ise Avrupa Birliği Başkanlığı’nın giderlerine harcanacak. Ulusal Ajans Erasmus ve Avrupa Birliği Danışma Programları’nı yürütüyor. Bu kapsamda yılda ortalama 60 bin öğrenci Avrupa Birliği ülkelerine eğitim, değişim ve staj programlarına gönderiliyor. Bu programlar ile Türkiye- AB iletişim ve etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.

AB raporlarında hangi eleştiriler yer alıyor?

Türkiye’de anlatılmak ve tanıtılmak istenen AB, Türkiye’ye bakış açısında sert eleştiriler yer alıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülke için genişleme raporunu ekim ayından yayınladı. Raporda Türkiye’ye yönelik olarak, üyelik müzakerelerinin 2018’den bu yana ilerlemediği ve AB’nin demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile temel haklar konusunda geriye gidişle ilgili kaygı duyduğu ifadeleri yer aldı.
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