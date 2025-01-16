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Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için cenaze töreni düzendi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T15:43+0300
2025-01-16T15:43+0300
türkiye
fener rum patriği bartholomeos
neve şalom sinagogu
mehmet nuri ersoy
isak haleva
rav isak haleva
cenaze töreni
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İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hahambaşı Haleva'nın toplumlar arasında köprüler kurduğunu belirtirken, törene Haleva'nın eşi Rejin Haleva ile çocuklarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı.Hepimizin gönlünde edebiyen yaşayacaktırTörende konuşan Ersoy, Haleva'nın ömrünü hoşgörü, barış ve kardeşlik değerlerini yaşatmak için adamış, her kesimden insanın gönlünde yer edinmiş kıymetli bir din adamı olduğunu söyledi.Dayanışma ve kardeşlik temelinde yükselen bir toplum için Haleva'nın çok değerli rol model olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:"Hahambaşı Haleva, sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlar arasında köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkı sağlamıştır. Bu yaklaşımı, ülkemizin köklü birlik ve beraberlik anlayışıyla da örtüşmektedir. Kültürel çeşitliliğiyle bir arada yaşama kültürünü korumanın insanlığın en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz. Hahambaşı Haleva, bu sorumluluğun en güzel örneklerinden birini bize miras bırakmıştır. Onun fikirleri sadece Musevi cemaatimizin değil, hepimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır."Oğlu Nefi Haleva ise babasının kaybından derin üzüntü duyduklarını aktararak, "Babamızın adı yalnızca toplumumuzda değil, uluslararası alanda saygıyla anılan bir isim olmuştur. Hayatı boyunca kazandığı bu iyi isim, onun insanlara olan sevgisinin ve tevazusunun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.Haleva, törenin ardından defnedilmek üzere Ulus Sefarad Musevi Mezarlığı'na götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/hahambasi-isak-haleva-hayatini-kaybetti-1092653045.html
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fener rum patriği bartholomeos, neve şalom sinagogu, mehmet nuri ersoy, isak haleva, rav isak haleva, cenaze töreni
fener rum patriği bartholomeos, neve şalom sinagogu, mehmet nuri ersoy, isak haleva, rav isak haleva, cenaze töreni

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva son yolculuğuna uğurlandı

15:43 16.01.2025
© Elif Öztürkİsak Haleva cenaze töreni
İsak Haleva cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Elif Öztürk
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İstanbul'da hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için cenaze töreni düzendi.
İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hahambaşı Haleva'nın toplumlar arasında köprüler kurduğunu belirtirken, törene Haleva'nın eşi Rejin Haleva ile çocuklarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı.

Hepimizin gönlünde edebiyen yaşayacaktır

Törende konuşan Ersoy, Haleva'nın ömrünü hoşgörü, barış ve kardeşlik değerlerini yaşatmak için adamış, her kesimden insanın gönlünde yer edinmiş kıymetli bir din adamı olduğunu söyledi.
Dayanışma ve kardeşlik temelinde yükselen bir toplum için Haleva'nın çok değerli rol model olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:
"Hahambaşı Haleva, sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlar arasında köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkı sağlamıştır. Bu yaklaşımı, ülkemizin köklü birlik ve beraberlik anlayışıyla da örtüşmektedir. Kültürel çeşitliliğiyle bir arada yaşama kültürünü korumanın insanlığın en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz. Hahambaşı Haleva, bu sorumluluğun en güzel örneklerinden birini bize miras bırakmıştır. Onun fikirleri sadece Musevi cemaatimizin değil, hepimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır."
Oğlu Nefi Haleva ise babasının kaybından derin üzüntü duyduklarını aktararak, "Babamızın adı yalnızca toplumumuzda değil, uluslararası alanda saygıyla anılan bir isim olmuştur. Hayatı boyunca kazandığı bu iyi isim, onun insanlara olan sevgisinin ve tevazusunun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.
Haleva, törenin ardından defnedilmek üzere Ulus Sefarad Musevi Mezarlığı'na götürüldü.
Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
TÜRKİYE
Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti
14 Ocak, 11:26
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