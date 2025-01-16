https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/turkiye-musevileri-hahambasi-isak-haleva-son-yolculuguna-ugurlandi-1092751866.html

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva son yolculuğuna uğurlandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için cenaze töreni düzendi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T15:43+0300

2025-01-16T15:43+0300

2025-01-16T15:43+0300

türkiye

fener rum patriği bartholomeos

neve şalom sinagogu

mehmet nuri ersoy

isak haleva

rav isak haleva

cenaze töreni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092752009_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_9e265519f7126dcfec592ccbe1311379.jpg

İstanbul'da 85 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hahambaşı Haleva'nın toplumlar arasında köprüler kurduğunu belirtirken, törene Haleva'nın eşi Rejin Haleva ile çocuklarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katıldı.Hepimizin gönlünde edebiyen yaşayacaktırTörende konuşan Ersoy, Haleva'nın ömrünü hoşgörü, barış ve kardeşlik değerlerini yaşatmak için adamış, her kesimden insanın gönlünde yer edinmiş kıymetli bir din adamı olduğunu söyledi.Dayanışma ve kardeşlik temelinde yükselen bir toplum için Haleva'nın çok değerli rol model olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:"Hahambaşı Haleva, sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlar arasında köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkı sağlamıştır. Bu yaklaşımı, ülkemizin köklü birlik ve beraberlik anlayışıyla da örtüşmektedir. Kültürel çeşitliliğiyle bir arada yaşama kültürünü korumanın insanlığın en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz. Hahambaşı Haleva, bu sorumluluğun en güzel örneklerinden birini bize miras bırakmıştır. Onun fikirleri sadece Musevi cemaatimizin değil, hepimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır."Oğlu Nefi Haleva ise babasının kaybından derin üzüntü duyduklarını aktararak, "Babamızın adı yalnızca toplumumuzda değil, uluslararası alanda saygıyla anılan bir isim olmuştur. Hayatı boyunca kazandığı bu iyi isim, onun insanlara olan sevgisinin ve tevazusunun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.Haleva, törenin ardından defnedilmek üzere Ulus Sefarad Musevi Mezarlığı'na götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/hahambasi-isak-haleva-hayatini-kaybetti-1092653045.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fener rum patriği bartholomeos, neve şalom sinagogu, mehmet nuri ersoy, isak haleva, rav isak haleva, cenaze töreni