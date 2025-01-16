https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/temsilciler-meclisi-baskani-johnson-nato-ve-ukrayna-destekcisi-meslektasini-onemli-bir-gorevden-1092735707.html

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, NATO ve Ukrayna destekçisi meslektaşını önemli bir görevden aldı

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, NATO ve Ukrayna destekçisi meslektaşını önemli bir görevden aldı

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, aynı partiden olan meslektaşı Mike Turner'ı "Bu yeni bir kongre" diyerek meclisin güçlü bir komitesi olan... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T09:54+0300

2025-01-16T09:54+0300

2025-01-16T09:54+0300

dünya

mike johnson

nato

ukrayna

mike turner

donald trump

abd

temsilciler meclisi istihbarat komitesi

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ABD'de Cumhuriyetçi Partililer, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump için hazırlıklarına devam ederken ABD Kongresinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'dan yeni bir hamle geldi. Meclis Başkanı Johnson, Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner'ı görevinden aldı. Meclis Başkanı Johnson, görevden alma sonrasında “Bu yeni bir Kongre. Bazı yerlerde yeni atlara ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, kritik bir görev ve aynı zamanda istihbarat camiasından en hassas ve gizli brifinglerden bazılarını alan ve “Sekizler Çetesi” olarak adlandırılan kongre liderlerinin de bir üyesi. Cumhuriyetçi Temsilci Mike Turner, zaman zaman yaptığı açıklamalarla NATO'nun sadık bir destekçisi ve Ukrayna'ya ABD yardımı için agresif bir şekilde baskı yapan bir temsilci olarak biliniyor. Turner görevden alma sonrasında yaptığı açıklamada "Ordunun ve ulusal savunmamızın güçlü bir savunucusu oldum ve olmaya devam edeceğim. Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki görev ve kabiliyetlerin genişletilmesine yönelik çalışmalarım devam ediyor. Ayrıca, önümüzdeki aylarda NATO Parlamenter Asamblesi'ni Dayton'da ağırlamayı dört gözle bekliyorum" dedi. Turner, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki görevine devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-disisleri-bakani-adayi-rubio-ukraynadaki-catismanin-sona-ermesi-gerekiyor-1092720856.html

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mike johnson, nato, ukrayna, mike turner, donald trump, abd, temsilciler meclisi istihbarat komitesi