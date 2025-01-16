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Survivor'da kim elendi? Merve ve Asena bir anda gerildi, ortalık karıştı
Survivor'da kim elendi? Merve ve Asena bir anda gerildi, ortalık karıştı
Sputnik Türkiye
Survivor 2025 All Star – Gönüllüler yarışmasında heyecan dolu bir hafta geride kaldı. 15 Ocak tarihli bölümde kırmızı ve mavi takımlar ödül için mücadele etti... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T07:20+0300
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Survivor 2025’in 15 Ocak bölümünde kırmızı ve mavi takımlar ödül oyunu için parkura çıktı. Hız, denge ve atış becerilerinin ön planda olduğu oyunu, kırmızı takım kazandı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan takım büyük ödüle sahip oldu.Eleme Düellosu: Merve ve Göksu karşı karşıya geldiHaftanın eleme adayları arasında Almeda, Serenay, Göksu ve Merve bulunuyordu. Eleme düellosunda Göksu ile Merve parkurda kozlarını paylaştı. Göksu, Merve’yi 5-3’lük skorla mağlup ederek yarışmaya devam etmeye hak kazandı.Elendikten sonra konuşan Merve Özdemir, "Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Arkadaşlarımı çok seviyorum ve onların finalde olmasını isterim" diyerek duygularını dile getirdi.Gerilim tırmandı: Merve ve Asena tartışmasıGöksu ile düello sırasında Merve’nin başarısız atışlarına, bench’te oturan Asena’nın tepki göstermesi ortamı gerdi. Asena, "İnşallah atamazsın, elenirsin" diyerek Merve’yi hedef aldı. Bunun üzerine sinirlenen Merve, Asena’nın üzerine yürüyerek, "Ağzınla burnunun yerini değiştiririm" sözleriyle tepki gösterdi. Gerginlik diğer yarışmacıların araya girmesiyle yatıştı.Survivor’da geçen hafta kim elendi?Geçtiğimiz hafta eleme potasında yer alan Barış Murat Yağcı ve Adilhan arasında yapılan oylamada adaya veda eden isim Barış Murat Yağcı olmuştu.Survivor 2025 takımları ve kadrolarGönüllüler Takımı:Pınar Saka, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Melih Altın, Doğuş Dicle, Kaan Kazgan, Merve Özdemir, Yusuf Yıldız, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya, Volkan ÇetinkayaAll Star Takımı:Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Batuhan Gökgoz
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Survivor'da kim elendi? Merve ve Asena bir anda gerildi, ortalık karıştı

07:20 16.01.2025
© FotoğrafSurvivor 2025
Survivor 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Fotoğraf
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Survivor 2025 All Star – Gönüllüler yarışmasında heyecan dolu bir hafta geride kaldı. 15 Ocak tarihli bölümde kırmızı ve mavi takımlar ödül için mücadele etti. Ödül oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Peki, dün akşam Survivor'da kim elendi? Eleme düellosunu Merve mi, Göksu mu kazandı? İşte Survivor'a veda eden isim...
Survivor 2025’in 15 Ocak bölümünde kırmızı ve mavi takımlar ödül oyunu için parkura çıktı. Hız, denge ve atış becerilerinin ön planda olduğu oyunu, kırmızı takım kazandı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan takım büyük ödüle sahip oldu.

Eleme Düellosu: Merve ve Göksu karşı karşıya geldi

Haftanın eleme adayları arasında Almeda, Serenay, Göksu ve Merve bulunuyordu. Eleme düellosunda Göksu ile Merve parkurda kozlarını paylaştı. Göksu, Merve’yi 5-3’lük skorla mağlup ederek yarışmaya devam etmeye hak kazandı.
Elendikten sonra konuşan Merve Özdemir, "Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Arkadaşlarımı çok seviyorum ve onların finalde olmasını isterim" diyerek duygularını dile getirdi.

Gerilim tırmandı: Merve ve Asena tartışması

Göksu ile düello sırasında Merve’nin başarısız atışlarına, bench’te oturan Asena’nın tepki göstermesi ortamı gerdi. Asena, "İnşallah atamazsın, elenirsin" diyerek Merve’yi hedef aldı. Bunun üzerine sinirlenen Merve, Asena’nın üzerine yürüyerek, "Ağzınla burnunun yerini değiştiririm" sözleriyle tepki gösterdi. Gerginlik diğer yarışmacıların araya girmesiyle yatıştı.

Survivor’da geçen hafta kim elendi?

Geçtiğimiz hafta eleme potasında yer alan Barış Murat Yağcı ve Adilhan arasında yapılan oylamada adaya veda eden isim Barış Murat Yağcı olmuştu.

Survivor 2025 takımları ve kadrolar

Gönüllüler Takımı:
Pınar Saka, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Melih Altın, Doğuş Dicle, Kaan Kazgan, Merve Özdemir, Yusuf Yıldız, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya, Volkan Çetinkaya
All Star Takımı:
Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Batuhan Gökgoz
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