https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/soylu-en-buyuk-gunahlardan-diyerek-2023e-kadar-vatandaslik-verilen-suriyeli-sayisini-acikladi-1086336370.html

Soylu, 'en büyük günahlardan' diyerek 2023'e kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Soylu, 'en büyük günahlardan' diyerek 2023'e kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Sputnik Türkiye

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi'... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T13:35+0300

2024-07-30T13:35+0300

2024-07-30T13:35+0300

politika

süleyman soylu

suriyeli

vatandaşlık

suriyeli mülteciler

içişleri bakanlığı

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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, 2023 sonu itibarıyla Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının 238 bin 055 olarak dile getirirken bunların arasında reşit olanların sayısının ise 134 bin 422 olarak açıkladı.Soylu yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:2016-2023 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapan Soylu'nun bakanlığı döneminde üç milyon Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık verildiği iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/suleyman-soylu-dokunulmazligimin-kalkmasi-icin-tbmmye-muracaat-edecegim-1085826079.html

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