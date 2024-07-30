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Soylu, 'en büyük günahlardan' diyerek 2023'e kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Soylu, 'en büyük günahlardan' diyerek 2023'e kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Sputnik Türkiye
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi'... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T13:35+0300
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, 2023 sonu itibarıyla Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının 238 bin 055 olarak dile getirirken bunların arasında reşit olanların sayısının ise 134 bin 422 olarak açıkladı.Soylu yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:2016-2023 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapan Soylu'nun bakanlığı döneminde üç milyon Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık verildiği iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/suleyman-soylu-dokunulmazligimin-kalkmasi-icin-tbmmye-muracaat-edecegim-1085826079.html
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Soylu, 'en büyük günahlardan' diyerek 2023'e kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

13:35 30.07.2024
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Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© AA
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi' iddialarına yanıt verdi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, 2023 sonu itibarıyla Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısının 238 bin 055 olarak dile getirirken bunların arasında reşit olanların sayısının ise 134 bin 422 olarak açıkladı.
Soylu yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Yalan, inancımıza göre en büyük günahlardandır. Kişi, yalan söyleye söyleye Allah katında kezzab diye yazılır.

Son günlerde bakanlık dönemimizde 3 milyon Suriyeli kardeşimize, sığınmacıya vatandaşlık verdiğimiz yalanı dolaştırılıyor…

2023 sonu itibariyla Suriyelilere verilen vatandaşlık sayısı 238.055 (Reşit olan 134.422)

2016-2023 yılları arasında İçişleri Bakanlığı yapan Soylu'nun bakanlığı döneminde üç milyon Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık verildiği iddia edilmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
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