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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/slovakya-zelenskiy-enerji-kaynaklari-transitini-kotuye-kullaniyor-1092734666.html
Slovakya: Zelenskiy, enerji kaynakları transitini kötüye kullanıyor
Slovakya: Zelenskiy, enerji kaynakları transitini kötüye kullanıyor
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’in Rus enerji kaynaklarının Ukrayna üzerinden transit geçişiyle ilgili durumu kötüye kullandığını dile getiren Slovakya Ulusal Konsey Başkan... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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Slovakya’da iktidar koalisyonundaki Slovak Ulusal Partisi’nin başkanı Andrej Danko, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın Rus doğalgaz transitini durdurmasını değerlendirdi.Danko, “Bu sadece gaz ile ilgili değil, yakında petrol ile ilgili sorunlar da göreceğiz. Zelenskiy'in bu durumu birilerinin para kazanmasına yardımcı olmak için kötüye kullandığını söylemek gerekir” ifadesini kullandı.Daha önce Ukrayna’daki Avrupa Dayanışma Partisi, Rusya'dan petrol ve doğalgaz geçişinin tamamen yasaklanmasına ilişkin bir yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.Slovakya Başbakanı Robert Fico, Zelenskiy’in gaz transiti için alacağı 800 milyon euro’yu çöpe atmakta ve Avrupa Birliği'nden milyarlarca euro dilemekte bir sakınca görmediğini belirterek bazı siyasetçilerin buna ‘hayır’ diyebileceğini kaydetmişti.Doğalgaz transit meselesinin çözüme kavuşturulmaması halinde Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro daha gönderme kararını veto etmeye hazır olduğunu söyleyen Fico, ayrıca Zelenskiy'in söz konusu kararı siyasi bir kapris olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/biden-son-kez-ulusa-seslendi-rusyadan-bir-kez-bile-bahsetmedi-1092733603.html
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slovakya, rusya, ukrayna, andrej danko, vladimir zelenskiy, doğalgaz, petrol, transit, avrupa birliği, robert fico, slovak ulusal partisi
slovakya, rusya, ukrayna, andrej danko, vladimir zelenskiy, doğalgaz, petrol, transit, avrupa birliği, robert fico, slovak ulusal partisi

Slovakya: Zelenskiy, enerji kaynakları transitini kötüye kullanıyor

08:53 16.01.2025 (güncellendi: 08:59 16.01.2025)
© SputnikSlovakya Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Andrej Danko
Slovakya Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Andrej Danko - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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Vladimir Zelenskiy’in Rus enerji kaynaklarının Ukrayna üzerinden transit geçişiyle ilgili durumu kötüye kullandığını dile getiren Slovakya Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Andrej Danko, petrol transiti konusunda da sorun yaşanabileceğini belirtti.
Slovakya’da iktidar koalisyonundaki Slovak Ulusal Partisi’nin başkanı Andrej Danko, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna’nın Rus doğalgaz transitini durdurmasını değerlendirdi.
Danko, “Bu sadece gaz ile ilgili değil, yakında petrol ile ilgili sorunlar da göreceğiz. Zelenskiy'in bu durumu birilerinin para kazanmasına yardımcı olmak için kötüye kullandığını söylemek gerekir” ifadesini kullandı.
Daha önce Ukrayna’daki Avrupa Dayanışma Partisi, Rusya'dan petrol ve doğalgaz geçişinin tamamen yasaklanmasına ilişkin bir yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.
Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Zelenskiy’in gaz transiti için alacağı 800 milyon euro’yu çöpe atmakta ve Avrupa Birliği'nden milyarlarca euro dilemekte bir sakınca görmediğini belirterek bazı siyasetçilerin buna ‘hayır’ diyebileceğini kaydetmişti.
Doğalgaz transit meselesinin çözüme kavuşturulmaması halinde Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro daha gönderme kararını veto etmeye hazır olduğunu söyleyen Fico, ayrıca Zelenskiy'in söz konusu kararı siyasi bir kapris olarak nitelendirmişti.
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