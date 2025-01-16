https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/biden-son-kez-ulusa-seslendi-rusyadan-bir-kez-bile-bahsetmedi-1092733603.html

Biden son kez ulusa seslendi: Rusya'dan bir kez bile bahsetmedi

Biden son kez ulusa seslendi: Rusya'dan bir kez bile bahsetmedi

Sputnik Türkiye

Görevinin bitimine sayılı günler kalan ABD Başkanı Biden, son ulusa sesleniş konuşmasında, 4 yılda yatığı hizmetleri sıraladı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T07:46+0300

2025-01-16T07:46+0300

2025-01-16T08:02+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump’a devretmesine beş gün kala Beyaz Saray'da canlı yayında son kez Amerikan halkına seslendi.Veda konuşması yaklaşık 15 dakika süren Biden, bir kez bile ABD-Rusya ilişkilerinden, Rusya veya Rus yönetiminden bahsetmedi.Uluslararası gündemde, NATO'nun güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya verilen desteğin yanı sıra, Çin ile rekabet ve Gazze’deki ateşkes anlaşmasına değinen Biden, 4 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri sıralarken, “Yurtdışında NATO'yu güçlendirdik, Ukrayna özgür kalmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma planının ekibi tarafından geliştirildiğini kaydeden Biden’in açıklamalarından diğer satır başlıkları şöyle:Konuşmasını ailesine, Amerikalılara ve yönetim üyelerine teşekkür ederek ve vatandaşlara ülkenin temel değerlerini koruma çağrısında bulunarak tamamlayan Biden ayrıca halefi Donald Trump'ın yönetimine iyi şanslar diledi.Biden'ın görev süresi bu hafta sona eriyor. Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olacak ve dört yıllık Demokrat iktidarın ardından Beyaz Saray'a geri dönecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/abdde-ovgu-kimin-tartismasi-biden-trumpin--katkisi-var-mi-sorusuna-bu-bir-saka-mi-dedi-1092730090.html

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abd, joe biden, ulusa sesleniş, donald trump, ukrayna, gazze, çin, rusya