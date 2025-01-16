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Biden son kez ulusa seslendi: Rusya'dan bir kez bile bahsetmedi
Biden son kez ulusa seslendi: Rusya'dan bir kez bile bahsetmedi
Sputnik Türkiye
Görevinin bitimine sayılı günler kalan ABD Başkanı Biden, son ulusa sesleniş konuşmasında, 4 yılda yatığı hizmetleri sıraladı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T07:46+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump’a devretmesine beş gün kala Beyaz Saray'da canlı yayında son kez Amerikan halkına seslendi.Veda konuşması yaklaşık 15 dakika süren Biden, bir kez bile ABD-Rusya ilişkilerinden, Rusya veya Rus yönetiminden bahsetmedi.Uluslararası gündemde, NATO'nun güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya verilen desteğin yanı sıra, Çin ile rekabet ve Gazze’deki ateşkes anlaşmasına değinen Biden, 4 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri sıralarken, “Yurtdışında NATO'yu güçlendirdik, Ukrayna özgür kalmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma planının ekibi tarafından geliştirildiğini kaydeden Biden’in açıklamalarından diğer satır başlıkları şöyle:Konuşmasını ailesine, Amerikalılara ve yönetim üyelerine teşekkür ederek ve vatandaşlara ülkenin temel değerlerini koruma çağrısında bulunarak tamamlayan Biden ayrıca halefi Donald Trump'ın yönetimine iyi şanslar diledi.Biden'ın görev süresi bu hafta sona eriyor. Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olacak ve dört yıllık Demokrat iktidarın ardından Beyaz Saray'a geri dönecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/abdde-ovgu-kimin-tartismasi-biden-trumpin--katkisi-var-mi-sorusuna-bu-bir-saka-mi-dedi-1092730090.html
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abd, joe biden, ulusa sesleniş, donald trump, ukrayna, gazze, çin, rusya
abd, joe biden, ulusa sesleniş, donald trump, ukrayna, gazze, çin, rusya

Biden son kez ulusa seslendi: Rusya'dan bir kez bile bahsetmedi

07:46 16.01.2025 (güncellendi: 08:02 16.01.2025)
© AP Photo / Mandel NganABD Başkanı Biden son kez Amerikan halkına seslendi
ABD Başkanı Biden son kez Amerikan halkına seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
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Görevinin bitimine sayılı günler kalan ABD Başkanı Biden, son ulusa sesleniş konuşmasında, 4 yılda yatığı hizmetleri sıraladı.
ABD Başkanı Joe Biden, görevi Donald Trump’a devretmesine beş gün kala Beyaz Saray'da canlı yayında son kez Amerikan halkına seslendi.
Veda konuşması yaklaşık 15 dakika süren Biden, bir kez bile ABD-Rusya ilişkilerinden, Rusya veya Rus yönetiminden bahsetmedi.
Uluslararası gündemde, NATO'nun güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya verilen desteğin yanı sıra, Çin ile rekabet ve Gazze’deki ateşkes anlaşmasına değinen Biden, 4 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri sıralarken, “Yurtdışında NATO'yu güçlendirdik, Ukrayna özgür kalmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma planının ekibi tarafından geliştirildiğini kaydeden Biden’in açıklamalarından diğer satır başlıkları şöyle:
ABD “rekabette Çin'in önünde”;
ABD’de ekonomik eşitsizlik artıyor, zenginlik bir azınlığın elinde toplanıyor;
ABD, yapay zeka teknolojisinin gelişmesi nedeniyle tehdit altında olabilir;
Başkanların işledikleri suçların yanlarına kar kalmaması için anayasada değişiklikler yapılmalı;
Amerikalılar yanlış bilgi çığının altında eziliyor, bu da iktidarın kötüye kullanılması için gerekli koşulları yaratıyor.
Konuşmasını ailesine, Amerikalılara ve yönetim üyelerine teşekkür ederek ve vatandaşlara ülkenin temel değerlerini koruma çağrısında bulunarak tamamlayan Biden ayrıca halefi Donald Trump'ın yönetimine iyi şanslar diledi.
Biden'ın görev süresi bu hafta sona eriyor. Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olacak ve dört yıllık Demokrat iktidarın ardından Beyaz Saray'a geri dönecek.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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