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Selen Görgüzel'den 'şiddet' itirafı: 'Eski eşimden psikolojik, erkek kardeşimden fiziksel şiddet gördüm'
Selen Görgüzel'den 'şiddet' itirafı: 'Eski eşimden psikolojik, erkek kardeşimden fiziksel şiddet gördüm'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Selen Görgüzel katıldığı bir programda 'son eşimden psikojik şiddet' gördüm açıklaması ortalığı karıştırdı. Görgüzel, 2022 yılında oyuncu ve yönetmen... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T12:37+0300
2025-01-16T12:38+0300
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hamdi alkan
selen görgüzel
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Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in katıldığı bir programda "Eski eşimden psikolojik, erkek kardeşimden de fiziksel şiddet gördüm" açıklaması gündem oldu. Şiddete uğradığını ilk kez açıkladığını anlatan Görgüzel, bu açıklamalarına ise eski eşi oyuncu Hamdi Alkan'ın ne tepki vereceği ise merak konusu. Görgüzel ve Alkan arasında bir boşanma anlaşması olduğu ve bu anlaşmaya göre karşı taraf hakkında konuşan 1 milyon TL tazminat ödeyeceği ise daha önce açıklanmıştı. Ben sustum gidemedimOyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, katıldığı bir televizyon programında ailesi hakkında konuştu ve yıllar önce erkek kardeşinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu konu hakkında ilk kez konuştuğunu belirten Görgüzel, "Gördüm, son eşimden psikolojik şiddet gördüm. Şiddet gördüğümde gidemedim. Susuyor insanlar. Ben de öyle çok sustum." dedi. Erkek kardeşinin şiddetine maruz kaldığını dile getiren Görgüzel, "Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım. İlk defa burada size açıklıyorum. Bunu çok paylaşma tercihinde değilim. Ben kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin. Daha sonra çok daha ağır şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hiç bu konuya girmeyeceğim. Yasaklı madde durumu da yok. Dünyadaki en sevdiğim insandı kardeşim, şu an görüşmüyorum. Sorunlu bir ilişkimiz de yoktu. Kardeşimi affedemedim." ifadelerini kullandı. Sekiz yıl evli kalmışlardıOyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in 2014 yılında başlayan evliliği 2022 yılında sona ermişti. Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran yönetmen, eşine ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açmıştı. Konuşan 1 milyon tazminat öder Daha önce katıldığı bir televizyon programında ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Selen Görgüzel ile yaptıkları boşanma sözleşmesindeki dikkat çeken maddeden bahsetmişti. Sözleşmede konuşma yasağı olduğundan bahseden Hamdi Alkan, “Evet, böyle bir madde var. İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek.” demişti.
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Selen Görgüzel'den 'şiddet' itirafı: 'Eski eşimden psikolojik, erkek kardeşimden fiziksel şiddet gördüm'

12:37 16.01.2025 (güncellendi: 12:38 16.01.2025)
Selen Görgüzel sosyal medya
Selen Görgüzel sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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Şarkıcı Selen Görgüzel katıldığı bir programda 'son eşimden psikojik şiddet' gördüm açıklaması ortalığı karıştırdı. Görgüzel, 2022 yılında oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanmıştı.
Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel'in katıldığı bir programda "Eski eşimden psikolojik, erkek kardeşimden de fiziksel şiddet gördüm" açıklaması gündem oldu. Şiddete uğradığını ilk kez açıkladığını anlatan Görgüzel, bu açıklamalarına ise eski eşi oyuncu Hamdi Alkan'ın ne tepki vereceği ise merak konusu. Görgüzel ve Alkan arasında bir boşanma anlaşması olduğu ve bu anlaşmaya göre karşı taraf hakkında konuşan 1 milyon TL tazminat ödeyeceği ise daha önce açıklanmıştı.

Ben sustum gidemedim

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, katıldığı bir televizyon programında ailesi hakkında konuştu ve yıllar önce erkek kardeşinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu konu hakkında ilk kez konuştuğunu belirten Görgüzel, "Gördüm, son eşimden psikolojik şiddet gördüm. Şiddet gördüğümde gidemedim. Susuyor insanlar. Ben de öyle çok sustum." dedi.
Erkek kardeşinin şiddetine maruz kaldığını dile getiren Görgüzel, "Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım. İlk defa burada size açıklıyorum. Bunu çok paylaşma tercihinde değilim. Ben kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin. Daha sonra çok daha ağır şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hiç bu konuya girmeyeceğim. Yasaklı madde durumu da yok. Dünyadaki en sevdiğim insandı kardeşim, şu an görüşmüyorum. Sorunlu bir ilişkimiz de yoktu. Kardeşimi affedemedim." ifadelerini kullandı.

Sekiz yıl evli kalmışlardı

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in 2014 yılında başlayan evliliği 2022 yılında sona ermişti. Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran yönetmen, eşine ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açmıştı.

Konuşan 1 milyon tazminat öder

Daha önce katıldığı bir televizyon programında ünlü oyuncu Hamdi Alkan, Selen Görgüzel ile yaptıkları boşanma sözleşmesindeki dikkat çeken maddeden bahsetmişti. Sözleşmede konuşma yasağı olduğundan bahseden Hamdi Alkan, “Evet, böyle bir madde var. İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek.” demişti.
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