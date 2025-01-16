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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: AK Partili vekiller beni istemedi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: AK Partili vekiller beni istemedi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Habertürk canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Bağımsız Belediye Başkanı Gülpınar AK Parti'ye... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T20:35+0300

2025-01-16T20:35+0300

2025-01-16T20:35+0300

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Yeniden Refah Partisi'nden istifasıyla gündeme gelen ardından bağımsız olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam eden Kasım Gülpınar AK Parti'ye katılmayacağını duyurdu.Canlı yayında siyasi kariyeri hakkında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ''Şanlıurfa'dan bir daha aday değilim. AK Parti'den ayrıldığım dönem beni Şanlıurfalı vekiller istemedi. Refah Partisi'nden ayrılma nedenim ise kurumsallığı yakalamamasıdır. Bir çok partiden teklif aldım ancak düşünmedim. AK Parti'de çok fazla dostum var. Darbe gecesi sığınakta beklediğim arkadaşlardan teklifler oldu. Ben katılmak istemedim. Halk beni bu noktaya getirdi. Buraya çıkıp da büyükelçilik teklif edildi ben de kabul ettim desem bu uygun mudur? Bu kişilik olarak doğru olmaz. Sözü tutmaya gayret etmek lazım'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/sanliurfa-belediye-baskani-kasim-gulpinar-yeniden-refah-partisinden-neden-istifa-ettigini-acikladi-1087643253.html

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