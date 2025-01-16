https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/sanliurfa-buyuksehir-belediye-baskani-gulpinar-ak-partili-vekiller-beni-istemedi-1092764368.html
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: AK Partili vekiller beni istemedi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: AK Partili vekiller beni istemedi
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Habertürk canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Bağımsız Belediye Başkanı Gülpınar AK Parti'ye... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T20:35+0300
2025-01-16T20:35+0300
2025-01-16T20:35+0300
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Yeniden Refah Partisi'nden istifasıyla gündeme gelen ardından bağımsız olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam eden Kasım Gülpınar AK Parti'ye katılmayacağını duyurdu.Canlı yayında siyasi kariyeri hakkında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ''Şanlıurfa'dan bir daha aday değilim. AK Parti'den ayrıldığım dönem beni Şanlıurfalı vekiller istemedi. Refah Partisi'nden ayrılma nedenim ise kurumsallığı yakalamamasıdır. Bir çok partiden teklif aldım ancak düşünmedim. AK Parti'de çok fazla dostum var. Darbe gecesi sığınakta beklediğim arkadaşlardan teklifler oldu. Ben katılmak istemedim. Halk beni bu noktaya getirdi. Buraya çıkıp da büyükelçilik teklif edildi ben de kabul ettim desem bu uygun mudur? Bu kişilik olarak doğru olmaz. Sözü tutmaya gayret etmek lazım'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/sanliurfa-belediye-baskani-kasim-gulpinar-yeniden-refah-partisinden-neden-istifa-ettigini-acikladi-1087643253.html
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şanlıurfa, şanlıurfa büyükşehir belediyesi, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa il emniyet müdürlüğü, şanlıurfa seçim sonuçları, ak parti, yeniden refah partisi, recep tayyip erdoğan, fatih erbakan, necmettin erbakan
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: AK Partili vekiller beni istemedi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Habertürk canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Bağımsız Belediye Başkanı Gülpınar AK Parti'ye katılmayacağını açıkladı.
Yeniden Refah Partisi'nden istifasıyla gündeme gelen ardından bağımsız olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam eden Kasım Gülpınar AK Parti'ye katılmayacağını duyurdu.
Canlı yayında siyasi kariyeri hakkında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ''Şanlıurfa'dan bir daha aday değilim. AK Parti'den ayrıldığım dönem beni Şanlıurfalı vekiller istemedi. Refah Partisi'nden ayrılma nedenim ise kurumsallığı yakalamamasıdır. Bir çok partiden teklif aldım ancak düşünmedim. AK Parti'de çok fazla dostum var. Darbe gecesi sığınakta beklediğim arkadaşlardan teklifler oldu. Ben katılmak istemedim. Halk beni bu noktaya getirdi. Buraya çıkıp da büyükelçilik teklif edildi ben de kabul ettim desem bu uygun mudur? Bu kişilik olarak doğru olmaz. Sözü tutmaya gayret etmek lazım'' açıklamasında bulundu.