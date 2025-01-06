https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sam-havalimaninda-ucuslar-yarin-basliyor-1092403558.html

Şam Havalimanı’nda uçuşlar yarın başlıyor

Şam Havalimanı’nda uçuşlar yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

Suriye'nin başkentinde bulunan Şam Uluslararası Havalimanı yarın uçuşlara başlıyor. Şam Havalimanı'nı kalkışlı ilk test uçuşu 18 Aralık'ta Halep Havalimanı'na... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T22:00+0300

2025-01-06T22:00+0300

2025-01-06T22:05+0300

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şam

şam havalimanı

şam uluslararası havalimanı

sana

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Suriye'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağı Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı tarafından bildirilmişti. Açıklamalara göre Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar yarın başlıyor.Heyetin Başkanı, Halep ve Şam havaalanlarının uçuşlara yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" ifadelerinde bulunmuştu. Şam Uluslararası Havalimanı ne zamandır uçuşlara kapalıydı?Şam Uluslararası Havalimanı, 2012 yılından itibaren uçuşlara kapatılmıştı. Karar, 2011 yılında başlayan ve devam eden iç savaş nedeniyle çoğu hava yolunun Şam'a ve Şam'dan uçuşlarını durdurması sonucu gerçekleşti. Havaalanı, yaklaşık 10 yıl boyunca uluslararası uçuşlara kapalı kalmıştı.Havalimanı, silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından sırasıyla 18 Aralık tarihlerine kadar faaliyetlerini durdurmuştu. Şam Havalimanı'nı kalkışlı ilk test uçuşu ise 18 Aralık'ta Halep Havalimanı'na gerçekleştirilmişti. Ayrıca, Şam Uluslararası Havaalanı için Sivil Havacılık İdaresi'nden izin alınması haricinde, 1 Ocak 2025'e kadar uçuş kabul etmeyeceği bildirisi yayımlanmıştı. Şam Havalimanı ne durumda?Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam ve Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptıklarını belirtmişti. Açıklamalarında Uraloğlu, Şam Havalimanın'da radar sisteminin bulunmadığını aktararak şu ifadelerde bulunmuştu:Ayrıca Uraloğlu, 90'lı yıllardaki tüplü bilgisayarların söz konusu havalimanlarında kullanılmaya devam edildiği bilgisini verdiği konuşmasında, "Doğru dürüst bu x-ray cihazları, dedektörler doğru dürüst hiçbir şey yok. Pistlerde ciddi eskimeler var ve şu anda oradaki ilk yapılan Şam ve Halep seferi tamamen pilotların inisiyatifiyle yapılmış" bilgilerini aktarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/suriyede-yeni-donem-2-ab-ulkesi-samdaki-buyukelciligini-yeniden-acti-1092389165.html

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