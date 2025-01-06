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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/sam-havalimaninda-ucuslar-yarin-basliyor-1092403558.html
Şam Havalimanı’nda uçuşlar yarın başlıyor
Şam Havalimanı’nda uçuşlar yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
Suriye'nin başkentinde bulunan Şam Uluslararası Havalimanı yarın uçuşlara başlıyor. Şam Havalimanı'nı kalkışlı ilk test uçuşu 18 Aralık'ta Halep Havalimanı'na... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
ortadoğu
suriye
şam
şam havalimanı
şam uluslararası havalimanı
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Suriye'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağı Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı tarafından bildirilmişti. Açıklamalara göre Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar yarın başlıyor.Heyetin Başkanı, Halep ve Şam havaalanlarının uçuşlara yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" ifadelerinde bulunmuştu. Şam Uluslararası Havalimanı ne zamandır uçuşlara kapalıydı?Şam Uluslararası Havalimanı, 2012 yılından itibaren uçuşlara kapatılmıştı. Karar, 2011 yılında başlayan ve devam eden iç savaş nedeniyle çoğu hava yolunun Şam'a ve Şam'dan uçuşlarını durdurması sonucu gerçekleşti. Havaalanı, yaklaşık 10 yıl boyunca uluslararası uçuşlara kapalı kalmıştı.Havalimanı, silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından sırasıyla 18 Aralık tarihlerine kadar faaliyetlerini durdurmuştu. Şam Havalimanı'nı kalkışlı ilk test uçuşu ise 18 Aralık'ta Halep Havalimanı'na gerçekleştirilmişti. Ayrıca, Şam Uluslararası Havaalanı için Sivil Havacılık İdaresi'nden izin alınması haricinde, 1 Ocak 2025'e kadar uçuş kabul etmeyeceği bildirisi yayımlanmıştı. Şam Havalimanı ne durumda?Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam ve Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptıklarını belirtmişti. Açıklamalarında Uraloğlu, Şam Havalimanın'da radar sisteminin bulunmadığını aktararak şu ifadelerde bulunmuştu:Ayrıca Uraloğlu, 90'lı yıllardaki tüplü bilgisayarların söz konusu havalimanlarında kullanılmaya devam edildiği bilgisini verdiği konuşmasında, "Doğru dürüst bu x-ray cihazları, dedektörler doğru dürüst hiçbir şey yok. Pistlerde ciddi eskimeler var ve şu anda oradaki ilk yapılan Şam ve Halep seferi tamamen pilotların inisiyatifiyle yapılmış" bilgilerini aktarmıştı.
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ortadoğu, suriye, şam, şam havalimanı, şam uluslararası havalimanı, sana
ortadoğu, suriye, şam, şam havalimanı, şam uluslararası havalimanı, sana

Şam Havalimanı’nda uçuşlar yarın başlıyor

22:00 06.01.2025 (güncellendi: 22:05 06.01.2025)
© AP Photo / Omar SanadikiGround personnel stand in the tarmac as the airport reopens for internal flights in Damascus, Syria, Wednesday, Dec. 18, 2024.
Ground personnel stand in the tarmac as the airport reopens for internal flights in Damascus, Syria, Wednesday, Dec. 18, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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Suriye'nin başkentinde bulunan Şam Uluslararası Havalimanı yarın uçuşlara başlıyor. Şam Havalimanı'nı kalkışlı ilk test uçuşu 18 Aralık'ta Halep Havalimanı'na gerçekleştirilmişti.
Suriye'nin başkentindeki Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağı Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı tarafından bildirilmişti. Açıklamalara göre Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar yarın başlıyor.
Heyetin Başkanı, Halep ve Şam havaalanlarının uçuşlara yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" ifadelerinde bulunmuştu.

Şam Uluslararası Havalimanı ne zamandır uçuşlara kapalıydı?

Şam Uluslararası Havalimanı, 2012 yılından itibaren uçuşlara kapatılmıştı. Karar, 2011 yılında başlayan ve devam eden iç savaş nedeniyle çoğu hava yolunun Şam'a ve Şam'dan uçuşlarını durdurması sonucu gerçekleşti. Havaalanı, yaklaşık 10 yıl boyunca uluslararası uçuşlara kapalı kalmıştı.
Havalimanı, silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından sırasıyla 18 Aralık tarihlerine kadar faaliyetlerini durdurmuştu. Şam Havalimanı'nı kalkışlı ilk test uçuşu ise 18 Aralık'ta Halep Havalimanı'na gerçekleştirilmişti.
Ayrıca, Şam Uluslararası Havaalanı için Sivil Havacılık İdaresi'nden izin alınması haricinde, 1 Ocak 2025'e kadar uçuş kabul etmeyeceği bildirisi yayımlanmıştı.

Şam Havalimanı ne durumda?

Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam ve Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptıklarını belirtmişti. Açıklamalarında Uraloğlu, Şam Havalimanın'da radar sisteminin bulunmadığını aktararak şu ifadelerde bulunmuştu:
"Şam Havalimanı'nda geçen sene 100 bin civarında bir yolculuk olmuş. İstanbul Havalimanı'nın işte 5-6 saatlik seyahat trafiği. Halep'te 50-60 bin civarında bir seyahat olmuş. Bir ekip gönderdik. Şam ve Halep havalimanlarında gerekli tespitleri yaptık. Bir kere hiçbir radar sistemi yok. Bizim cep telefonlarından takip ettiğimiz hava radar uygulaması var. Düşünün, o cep telefonu aplikasyonundan yönetmeye çalışıyorlarmış."
Ayrıca Uraloğlu, 90'lı yıllardaki tüplü bilgisayarların söz konusu havalimanlarında kullanılmaya devam edildiği bilgisini verdiği konuşmasında, "Doğru dürüst bu x-ray cihazları, dedektörler doğru dürüst hiçbir şey yok. Pistlerde ciddi eskimeler var ve şu anda oradaki ilk yapılan Şam ve Halep seferi tamamen pilotların inisiyatifiyle yapılmış" bilgilerini aktarmıştı.
Şam - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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