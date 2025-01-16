https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/sahte-alkol-ureticilerine-baskin--32-bin-litreden-fazla-kacak-alkol-yakalandi--1092748478.html
Sahte alkol üreticilerine baskın: 32 bin litreden fazla kaçak alkol yakalandı
Sahte alkol üreticilerine baskın: 32 bin litreden fazla kaçak alkol yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte içkiden ölümler sürerken düzenlenen operasyonda da 32 bin 862 lirde kaçak alkol yakalandı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T14:24+0300
2025-01-16T14:24+0300
2025-01-16T14:25+0300
türkiye
kaçak içki
sahte içki
zehirlenme
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Etil ve metil alkol kullanıyorlarEtil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenledi.Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/istanbulda-sahte-icki-bilancosu-yukseliyor-olenlerin-sayisi-30a-yukseldi-1092745285.html
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kaçak içki, sahte içki, zehirlenme
kaçak içki, sahte içki, zehirlenme
Sahte alkol üreticilerine baskın: 32 bin litreden fazla kaçak alkol yakalandı
14:24 16.01.2025 (güncellendi: 14:25 16.01.2025)
İstanbul'da sahte içkiden ölümler sürerken düzenlenen operasyonda da 32 bin 862 lirde kaçak alkol yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Etil ve metil alkol kullanıyorlar
Etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemleri sürüyor.