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Sahte alkol üreticilerine baskın: 32 bin litreden fazla kaçak alkol yakalandı
Sahte alkol üreticilerine baskın: 32 bin litreden fazla kaçak alkol yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte içkiden ölümler sürerken düzenlenen operasyonda da 32 bin 862 lirde kaçak alkol yakalandı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Etil ve metil alkol kullanıyorlarEtil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenledi.Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/istanbulda-sahte-icki-bilancosu-yukseliyor-olenlerin-sayisi-30a-yukseldi-1092745285.html
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kaçak içki, sahte içki, zehirlenme
kaçak içki, sahte içki, zehirlenme

Sahte alkol üreticilerine baskın: 32 bin litreden fazla kaçak alkol yakalandı

14:24 16.01.2025 (güncellendi: 14:25 16.01.2025)
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
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İstanbul'da sahte içkiden ölümler sürerken düzenlenen operasyonda da 32 bin 862 lirde kaçak alkol yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Etil ve metil alkol kullanıyorlar

Etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemleri sürüyor.
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Polisi, 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 1 ton 937 litre alkollü içki sıvısı ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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