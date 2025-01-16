https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/sahte-alkol-ureticilerine-baskin--32-bin-litreden-fazla-kacak-alkol-yakalandi--1092748478.html

Sahte alkol üreticilerine baskın: 32 bin litreden fazla kaçak alkol yakalandı

Sahte alkol üreticilerine baskın: 32 bin litreden fazla kaçak alkol yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sahte içkiden ölümler sürerken düzenlenen operasyonda da 32 bin 862 lirde kaçak alkol yakalandı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T14:24+0300

2025-01-16T14:24+0300

2025-01-16T14:25+0300

türkiye

kaçak içki

sahte içki

zehirlenme

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Etil ve metil alkol kullanıyorlarEtil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da belirlenen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenledi.Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirildi.Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sının işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/istanbulda-sahte-icki-bilancosu-yukseliyor-olenlerin-sayisi-30a-yukseldi-1092745285.html

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kaçak içki, sahte içki, zehirlenme