https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/istanbulda-sahte-icki-bilancosu-yukseliyor-olenlerin-sayisi-30a-yukseldi-1092745285.html

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T12:54+0300

2025-01-16T12:54+0300

2025-01-16T13:02+0300

türkiye

sahte içki

zehirlenme

toplu zehirlenme

istanbul

hayatını kaybedenler

kaçak içki

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İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hastanede tedavisi süren 31 kişinin ise durumu kritik. 31 kişinin durumu kritikAlınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/olum-ickisini-turkmen-lokantasinda-sattilar-23-kisi-hayatini-kaybetti-1092743154.html

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