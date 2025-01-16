https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/istanbulda-sahte-icki-bilancosu-yukseliyor-olenlerin-sayisi-30a-yukseldi-1092745285.html
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T12:54+0300
2025-01-16T12:54+0300
2025-01-16T13:02+0300
türkiye
sahte içki
zehirlenme
toplu zehirlenme
istanbul
hayatını kaybedenler
kaçak içki
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İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hastanede tedavisi süren 31 kişinin ise durumu kritik. 31 kişinin durumu kritikAlınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/olum-ickisini-turkmen-lokantasinda-sattilar-23-kisi-hayatini-kaybetti-1092743154.html
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istanbul, sahte içki, sahte içkiden ölenlerin sayısı, sahte içkiden ölenler son dakika, sahte içki son dakika
istanbul, sahte içki, sahte içkiden ölenlerin sayısı, sahte içkiden ölenler son dakika, sahte içki son dakika
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
12:54 16.01.2025 (güncellendi: 13:02 16.01.2025)
İstanbul'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.
İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hastanede tedavisi süren 31 kişinin ise durumu kritik.
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.