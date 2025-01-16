https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-ukraynadaki-dogalgaz-altyapisina-saldiri-turkakima-yapilan-saldiriya-misillemeydi-1092737353.html
Rusya: Ukrayna’daki doğalgaz altyapısına saldırı, TürkAkım’a yapılan saldırıya misillemeydi
Rusya: Ukrayna’daki doğalgaz altyapısına saldırı, TürkAkım’a yapılan saldırıya misillemeydi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün Ukrayna’daki doğalgaz altyapısına düzenlediği grup saldırısının, Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik ATACMS ve Storm... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T09:28+0300
2025-01-16T09:28+0300
2025-01-16T09:46+0300
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storm shadow
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna’daki silah üretim tesislerini besleyen enerji tesislerine yönelik grup saldırısına açıklık getirdi.Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 15 Ocak 2024 sabahı, Ukrayna'nın gaz ve enerji altyapısının kritik tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla bir grup saldırı başlattı” ifadesine yer verildi.Saldırının, Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS ve İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerini kullanarak gerçekleştirdiği saldırılara ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatı kesmek amacıyla Krasnodar Bölgesi’nin Gai-Kodzor köyündeki ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna düzenlenen saldırı girişimine bir yanıt olduğu kaydedildi.Ukrayna’da vurulan hedeflerden birinin Lvov Bölgesi'ndeki Striy şehrinde bulunan en büyük yeraltı gaz depolama tesisinin yerüstü altyapısı olduğu belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin hiçbir provokasyonunun cevapsız kalmayacağı güvencesini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-bolgelerinde-gece-27-ukrayna-ihasi-engellendi-1092734094.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, lvov, atacms, storm shadow, insansız hava aracı (iha), iha, türkakım, provokasyon
Rusya: Ukrayna’daki doğalgaz altyapısına saldırı, TürkAkım’a yapılan saldırıya misillemeydi
09:28 16.01.2025 (güncellendi: 09:46 16.01.2025)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün Ukrayna’daki doğalgaz altyapısına düzenlediği grup saldırısının, Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle ve TürkAkım üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sağlayan Rus istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırılara yanıt olduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna’daki silah üretim tesislerini besleyen enerji tesislerine yönelik grup saldırısına açıklık getirdi.
Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 15 Ocak 2024 sabahı, Ukrayna'nın gaz ve enerji altyapısının kritik tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla bir grup saldırı başlattı” ifadesine yer verildi.
Saldırının, Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS ve İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerini kullanarak gerçekleştirdiği saldırılara ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatı kesmek amacıyla Krasnodar Bölgesi’nin Gai-Kodzor köyündeki ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna düzenlenen saldırı girişimine bir yanıt olduğu kaydedildi.
Ukrayna’da vurulan hedeflerden birinin Lvov Bölgesi'ndeki Striy şehrinde bulunan en büyük yeraltı gaz depolama tesisinin yerüstü altyapısı olduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin hiçbir provokasyonunun cevapsız kalmayacağı güvencesini verdi.