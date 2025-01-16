https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-ukraynadaki-dogalgaz-altyapisina-saldiri-turkakima-yapilan-saldiriya-misillemeydi-1092737353.html

Rusya: Ukrayna’daki doğalgaz altyapısına saldırı, TürkAkım’a yapılan saldırıya misillemeydi

Rusya: Ukrayna’daki doğalgaz altyapısına saldırı, TürkAkım’a yapılan saldırıya misillemeydi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün Ukrayna’daki doğalgaz altyapısına düzenlediği grup saldırısının, Ukrayna ordusunun Rusya bölgelerine yönelik ATACMS ve Storm... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T09:28+0300

2025-01-16T09:28+0300

2025-01-16T09:46+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

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storm shadow

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Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna’daki silah üretim tesislerini besleyen enerji tesislerine yönelik grup saldırısına açıklık getirdi.Açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 15 Ocak 2024 sabahı, Ukrayna'nın gaz ve enerji altyapısının kritik tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla bir grup saldırı başlattı” ifadesine yer verildi.Saldırının, Ukrayna'nın ABD yapımı ATACMS ve İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerini kullanarak gerçekleştirdiği saldırılara ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan sevkiyatı kesmek amacıyla Krasnodar Bölgesi’nin Gai-Kodzor köyündeki ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna düzenlenen saldırı girişimine bir yanıt olduğu kaydedildi.Ukrayna’da vurulan hedeflerden birinin Lvov Bölgesi'ndeki Striy şehrinde bulunan en büyük yeraltı gaz depolama tesisinin yerüstü altyapısı olduğu belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin hiçbir provokasyonunun cevapsız kalmayacağı güvencesini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-bolgelerinde-gece-27-ukrayna-ihasi-engellendi-1092734094.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, lvov, atacms, storm shadow, insansız hava aracı (iha), iha, türkakım, provokasyon