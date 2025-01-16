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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-bolgelerinde-gece-27-ukrayna-ihasi-engellendi-1092734094.html
Rusya bölgelerinde gece 27 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 27 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 27 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T08:13+0300
2025-01-16T08:29+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 27 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.Belgorod Bölgesi’nde 15, Voronej Bölgesi’nde 7, Tambov Bölgesi’nde 3 ve Kursk Bölgesi’nde 2 hava hedefinin engellendiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ingiliz-basini-ingiltere-ukraynaya-asker-gondermeyi-planliyor-1092729712.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, tambov, voronej, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, tambov, voronej, kursk

Rusya bölgelerinde gece 27 Ukrayna İHA’sı engellendi

08:13 16.01.2025 (güncellendi: 08:29 16.01.2025)
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin dört bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 27 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Dün gece boyunca, görev başındaki hava savunma sistemleri 27 Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.
Belgorod Bölgesi’nde 15, Voronej Bölgesi’nde 7, Tambov Bölgesi’nde 3 ve Kursk Bölgesi’nde 2 hava hedefinin engellendiği bildirildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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