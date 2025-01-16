https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-600den-fazla-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1092745611.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 600’den fazla askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 600’den fazla askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 675 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T13:08+0300

2025-01-16T13:08+0300

2025-01-16T13:14+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

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ukrayna ordusu

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 40 kadar asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 470’ten fazla asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı ve Ukrayna ordusunun 260 askerini etkisiz hale getirerek bir tank ve dört zırhlı savaş aracını imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı güçlerin kaybı 580’den fazla asker, biri Alman yapımı Leopard üç tank ve üç zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Düşman birlikler 240 kadar asker, bir tank ve bir adet ABD yapımı Stryker zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu birimleri, kararlı eylemlerine devam ederek Ukrayna güçlerinin 85 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 152 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve depolandığı atölyeler ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombasını, 12 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 95 uçak tipi insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ukraynali-esirden-itiraf-kurahovoda-bir-sivili-sozlu-tartismanin-ardindan-oldurdum-1092745133.html

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