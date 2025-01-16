https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ukraynanin-gaz-ve-enerji-altyapi-tesislerini-vurdu-1092728301.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna'nın gaz ve enerji altyapı tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna'nın gaz ve enerji altyapı tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle Rusya topraklarına yönelik saldırılarına misilleme saldırıları... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T01:16+0300
2025-01-16T01:16+0300
2025-01-16T01:15+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğalgaz altyapısına yönelik grup saldırısının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırılar ve Kuban kentindeki kompresör istasyonuna yönelik saldırıya bir yanıt olduğu belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzeleriyle Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına ve Türk Akımı boru hattı üzerinden gaz arzını kesintiye uğratmak amacıyla Gai-Kodzor yerleşim birimindeki (Krasnodar bölgesi) Russkaya kompresör istasyonuna yönelik saldırı girişimine yanıt olarak Rus Silahlı Kuvvetleri 15 Ocak sabahı Ukrayna'nın gaz ve enerji altyapısının kritik tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla bir grup saldırısı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Vurulan hedeflerden birinin Lvov bölgesindeki Striy kentinde bulunan en büyük yeraltı gaz depolama tesisi olduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada ayrıca, “Rusya Silahlı Kuvvetleri durumu sürekli olarak izlemeye devam ediyor ve Kiev rejiminin hiçbir provokasyonu yanıtsız kalmayacaktır” denildi.Bakanlık daha önce, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin çarşamba sabahı hassas silahlar ve taarruzi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna askeri sanayi tesislerini besleyen enerji altyapısı tesislerine grup saldırısı düzenlediği bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rus-ordusu-ukraynada-enerji-tesislerini-vurdu-donbassta-bir-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1092700448.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, storm shadow, atacms, saldırı, misilleme, lvov, russkaya, ukrayna silahlı kuvvetleri, türk akımı
rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, storm shadow, atacms, saldırı, misilleme, lvov, russkaya, ukrayna silahlı kuvvetleri, türk akımı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Ukrayna'nın gaz ve enerji altyapı tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle Rusya topraklarına yönelik saldırılarına misilleme saldırıları yapıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğalgaz altyapısına yönelik grup saldırısının, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırılar ve Kuban kentindeki kompresör istasyonuna yönelik saldırıya bir yanıt olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı Storm Shadow seyir füzeleriyle Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarına ve Türk Akımı boru hattı üzerinden gaz arzını kesintiye uğratmak amacıyla Gai-Kodzor yerleşim birimindeki (Krasnodar bölgesi) Russkaya kompresör istasyonuna yönelik saldırı girişimine yanıt olarak Rus Silahlı Kuvvetleri 15 Ocak sabahı Ukrayna'nın gaz ve enerji altyapısının kritik tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla bir grup saldırısı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Vurulan hedeflerden birinin Lvov bölgesindeki Striy kentinde bulunan en büyük yeraltı gaz depolama tesisi olduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada ayrıca, “Rusya Silahlı Kuvvetleri durumu sürekli olarak izlemeye devam ediyor ve Kiev rejiminin hiçbir provokasyonu yanıtsız kalmayacaktır” denildi.
Bakanlık daha önce, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin çarşamba sabahı hassas silahlar ve taarruzi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna askeri sanayi tesislerini besleyen enerji altyapısı tesislerine grup saldırısı düzenlediği bildirmişti.