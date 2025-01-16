https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-devlet-baskani-yardimcisi-usakov-moskova-telefonun-basinda-oturup-washingtondan-arama-1092763216.html

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov: Moskova, telefonun başında oturup Washington'dan arama beklemiyor

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov: Moskova, telefonun başında oturup Washington'dan arama beklemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 20 Ocak'ta göreve başlaması beklenen Trump'ın görüşme olasılığını değerlendirdiği... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T20:03+0300

2025-01-16T20:03+0300

2025-01-16T20:03+0300

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme yapılmasına yönelik hazırlıklarla ilgili olarak ABD'den gelen haberleri yorumlarken, Moskova'nın telefonun başında oturup Washington'dan gelecek bir telefonu beklemediğini söyledi.Rossiya 1 kanalında yayımlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programında konuşan Uşakov, “Moskova'nın oturup Washington'dan gelecek bir telefonu beklediği izlenimini vermek istemem" cümlesini kaydetti.'Trump göreve geldiğinde neler olacak göreceğiz'Uşakov Moskova'nın Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki temasların hazırlanmasından bahsetmeden önce ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın resmen göreve başlamasını beklediğini söyledi.Gazeteci Pavel Zarubin'e Putin ile Trump arasında bir görüşme yapılmasına yönelik hazırlıklarla ilgili haberleri yorumlayan Uşakov, "Sakin bir şekilde Trump'ın ekibinin yerlerini almasını, Trump'ın Oval Ofis'e girmesini bekliyoruz. Sonra ne olacağını göreceğiz” dedi.Uşakov, Trump'ın göreve başladıktan sonra bir yığın sorunla karşı karşıya kalacağını, bunların sadece uluslararası değil aynı zamanda iç siyasi sorunlar da olduğunu belirttiği konuşmasında, “Yeni başkanın uğraşması gereken bir yığın sorun olacak. Tahmin ettiğim gibi bunlar sadece uluslararası planda değil, aynı zamanda iç siyasi planda da. Çok fazla soru işareti var. Nereden başlayacağını bilmiyorum" cümlelerini dile getirdi.'Putin defalarca Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi'Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, Rusya lideri Putin'in defalarca Rusya'nın ABD ile diyaloğa hazır olduğunu söylediğini, Moskova'nın sakince Amerikan tarafından gelecek sinyalleri beklediğini söyledi.“Başkanımız defalarca diyaloğa hazır olduğumuzu söyledi. Sakin bir şekilde sinyalleri bekliyoruz” diyen Uşakov, Washington'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı seçilen Donald Trump arasındaki olası temaslara ilişkin önerilerini dinlemeye ve bunlara yapıcı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.Uşakov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Her an bir telefon görüşmesi başlatılabilir'Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın birbirleriyle telefon görüşmesi başlatabileceğini ancak kural olarak ilk telefon eden liderin gelen lider olduğunu söyledi.Gazeteci Pavel Zarubin'e konuşan Uşakov, ABD Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı'nın istedikleri zaman telefon görüşmesi başlatıp başlatamayacakları sorusuna “Elbette. Ancak genellikle iktidara gelen başkan ya da hükümet başkanı ilk aramayı yapar" yanıtını verdi.'Görüşmeden önce kapalı temaslar yapılmalı'Uşakov açıklamasında ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump arasındaki olası bir görüşmeden önce Beyaz Saray ile Kremlin yönetimi arasında kapalı kapılar ardında temaslar yapılması gerektiğini söyledi.Gazeteci Pavel Zarubin'e Rusya ve ABD liderleri arasındaki temasların düzenlenmesi konusunu yorumlayan Uşakov, “Önce ilgili servisler arasında özellikle de Beyaz Saray ve bizim yönetimimiz arasında kapalı formatta temaslar yapılır ve ardından en üst düzeyde olası bir görüşme de dahil olmak üzere diyaloğun daha da geliştirilmesine ilişkin sorulara karar verilir” dedi.

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rusya, yuriy uşakov, vladimir putin, donald trump, washington, abd, kremlin