https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ingiliz-basini-ingiltere-ukraynaya-asker-gondermeyi-planliyor-1092729712.html
İngiliz basını: İngiltere Ukrayna'ya asker göndermeyi planlıyor
İngiliz basını: İngiltere Ukrayna'ya asker göndermeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Ukrayna'ya asker göndermeyi planladığını bildiren Telegraph, İngiltere'nin bunu Ukrayna'da barışı koruma misyonu kapsamında... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T03:11+0300
2025-01-16T03:11+0300
2025-01-16T03:11+0300
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Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere, Ukrayna'da barışı koruma misyonu kapsamında Ukrayna'da Rusya'nın ilerleyişini durdurmak amacıyla asker göndermeyi planlıyor. Haberde, "İngiltere’nin askeri personel ve teçhizatını Ukrayna topraklarına göndermesi, barış güçleri kullanımı çerçevesinde gerçekleştirilebilir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca haberde, "Challenger 2 tankları, Warrior piyade savaş araçları, M270 çok namlulu roketatar sistemleri ve binlerce asker, başka bir Rus saldırısını engellemek ve eğer olursa durdurmak için gereken gücü oluşturmak üzere devreye alınmalıdır" denildi. Geçen yıl Batı basını, ismi açıklanmayan bir Avrupa yetkilisine dayanarak, Avrupa Birliği içerisinde çatışma sona erdikten sonra Ukrayna'ya yabancı asker gönderilmesi konusunda bir uzlaşma sağlanamadığını bildirmişti. Haberde, bu güçlerin omurgasını Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin oluşturabileceği ve bu amaçla yaklaşık 100 bin askere ihtiyaç duyulacağı vurgulanmıştı. Kasım ayında Rus Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Ukrayna'nın askeri kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik bir 'barışı koruma birliği' konuşlandıracağını duyurmuştu. Rusya Dış İstihbarat Servisi, bu durumun Ukrayna'nın fiili işgali anlamına geleceğine inanıyordu. Bu haberleri yorumlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasının ancak tarafların rızası ile mümkün olabileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-ukraynanin-gaz-ve-enerji-altyapi-tesislerini-vurdu-1092728301.html
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batı, ukrayna, ingiltere, asker
batı, ukrayna, ingiltere, asker
İngiliz basını: İngiltere Ukrayna'ya asker göndermeyi planlıyor
İngiltere'nin Ukrayna'ya asker göndermeyi planladığını bildiren Telegraph, İngiltere'nin bunu Ukrayna'da barışı koruma misyonu kapsamında gerçekleştirebileceğini ifade etti.
Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere, Ukrayna'da barışı koruma misyonu kapsamında Ukrayna'da Rusya'nın ilerleyişini durdurmak amacıyla asker göndermeyi planlıyor.
Haberde, "İngiltere’nin askeri personel ve teçhizatını Ukrayna topraklarına göndermesi, barış güçleri kullanımı çerçevesinde gerçekleştirilebilir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca haberde, "Challenger 2 tankları, Warrior piyade savaş araçları, M270 çok namlulu roketatar sistemleri ve binlerce asker, başka bir Rus saldırısını engellemek ve eğer olursa durdurmak için gereken gücü oluşturmak üzere devreye alınmalıdır" denildi.
Geçen yıl Batı basını, ismi açıklanmayan bir Avrupa yetkilisine dayanarak, Avrupa Birliği içerisinde çatışma sona erdikten sonra Ukrayna'ya yabancı asker gönderilmesi konusunda bir uzlaşma sağlanamadığını bildirmişti.
Haberde, bu güçlerin omurgasını Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin oluşturabileceği ve bu amaçla yaklaşık 100 bin askere ihtiyaç duyulacağı vurgulanmıştı.
Kasım ayında Rus Dış İstihbarat Servisi, Batı'nın Ukrayna'nın askeri kabiliyetini yeniden tesis etmek için ülkeye yaklaşık 100 bin kişilik bir 'barışı koruma birliği' konuşlandıracağını duyurmuştu. Rusya Dış İstihbarat Servisi, bu durumun Ukrayna'nın fiili işgali anlamına geleceğine inanıyordu.
Bu haberleri yorumlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasının ancak tarafların rızası ile mümkün olabileceğini ifade etmişti.