https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israil-ateskes-anlasmasi-sonrasi-gazzeye-saldirilarini-surdurdu-en-az-23-kisi-hayatini-kaybetti-1092738825.html

İsrail, ateşkes anlaşması sonrası Gazze'ye saldırılarını sürdürdü: En az 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail, ateşkes anlaşması sonrası Gazze'ye saldırılarını sürdürdü: En az 23 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takası konusunda 19 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek bir anlaşma yapılırken İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T10:09+0300

2025-01-16T10:09+0300

2025-01-16T10:09+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

israil

gazze

katar

hamas

wafa

gazze şeridi

ateşkes

ateşkes anlaşması

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Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Mühendisler Sendikası yakınına düzenlediği saldırıda en az 18 kişinin öldüğünü bildirdi.İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde bulunan bir eve gerçekleştirdiği bombardımanda ise 3 Filistinliyi öldürdü.İsrail güçlerinin hedef aldığı bir diğer nokta, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bir ev oldu. El-Liham ailesine ait evin bombalanması sonucu 2 kişi öldürüldü.İsrail'in Gazze'nin bazı diğer mahallelerine de saldırılar düzenlediğine dair haberler gelirken, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin bilgi paylaşılmadı.ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varılmış ve anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin açıklamasına göre Anlaşmanın ilk aşaması, esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını ve yaralıların tedavisine öncelik verilmesini içeriyor. Anlaşmanın uygulanma sürecinin Katar, Mısır ve ABD tarafından takip edeceği belirtildi.Ateşkes ve esir takası anlaşması, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür sürdürdüğü, 156 binden fazla ölü ve yaralı verilmesine yol açtığı saldırıların ardından geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/donald-trump-duyurdu-israil-ve-hamas-arasinda-ateskes-saglandi-1092719780.html

israil

gazze

katar

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