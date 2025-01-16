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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israil-ateskes-anlasmasi-sonrasi-gazzeye-saldirilarini-surdurdu-en-az-23-kisi-hayatini-kaybetti-1092738825.html
İsrail, ateşkes anlaşması sonrası Gazze'ye saldırılarını sürdürdü: En az 23 kişi hayatını kaybetti
İsrail, ateşkes anlaşması sonrası Gazze'ye saldırılarını sürdürdü: En az 23 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takası konusunda 19 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek bir anlaşma yapılırken İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T10:09+0300
2025-01-16T10:09+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
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ateşkes anlaşması
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Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Mühendisler Sendikası yakınına düzenlediği saldırıda en az 18 kişinin öldüğünü bildirdi.İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde bulunan bir eve gerçekleştirdiği bombardımanda ise 3 Filistinliyi öldürdü.İsrail güçlerinin hedef aldığı bir diğer nokta, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bir ev oldu. El-Liham ailesine ait evin bombalanması sonucu 2 kişi öldürüldü.İsrail'in Gazze'nin bazı diğer mahallelerine de saldırılar düzenlediğine dair haberler gelirken, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin bilgi paylaşılmadı.ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varılmış ve anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin açıklamasına göre Anlaşmanın ilk aşaması, esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını ve yaralıların tedavisine öncelik verilmesini içeriyor. Anlaşmanın uygulanma sürecinin Katar, Mısır ve ABD tarafından takip edeceği belirtildi.Ateşkes ve esir takası anlaşması, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür sürdürdüğü, 156 binden fazla ölü ve yaralı verilmesine yol açtığı saldırıların ardından geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/donald-trump-duyurdu-israil-ve-hamas-arasinda-ateskes-saglandi-1092719780.html
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ortadoğu, israil, gazze, katar, hamas, wafa, gazze şeridi, ateşkes, ateşkes anlaşması, ateşkes ihlali, esir takası, israil ordusu, israil ordusu (idf), abd, mısır, muhammed bin abdurrahman el sani, han yunus
ortadoğu, israil, gazze, katar, hamas, wafa, gazze şeridi, ateşkes, ateşkes anlaşması, ateşkes ihlali, esir takası, israil ordusu, israil ordusu (idf), abd, mısır, muhammed bin abdurrahman el sani, han yunus

İsrail, ateşkes anlaşması sonrası Gazze'ye saldırılarını sürdürdü: En az 23 kişi hayatını kaybetti

10:09 16.01.2025
© Fotoğrafİsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor.
İsrailli askerler Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan hastanesi ve personeline saldırmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Fotoğraf
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İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esir takası konusunda 19 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek bir anlaşma yapılırken İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinli öldürüldü.
Filistin haber ajansı WAFA, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Mühendisler Sendikası yakınına düzenlediği saldırıda en az 18 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde bulunan bir eve gerçekleştirdiği bombardımanda ise 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçlerinin hedef aldığı bir diğer nokta, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bir ev oldu. El-Liham ailesine ait evin bombalanması sonucu 2 kişi öldürüldü.

İsrail'in Gazze'nin bazı diğer mahallelerine de saldırılar düzenlediğine dair haberler gelirken, henüz ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin bilgi paylaşılmadı.

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varılmış ve anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin açıklamasına göre Anlaşmanın ilk aşaması, esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını ve yaralıların tedavisine öncelik verilmesini içeriyor.

Anlaşmanın uygulanma sürecinin Katar, Mısır ve ABD tarafından takip edeceği belirtildi.

Ateşkes ve esir takası anlaşması, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür sürdürdüğü, 156 binden fazla ölü ve yaralı verilmesine yol açtığı saldırıların ardından geldi.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
DÜNYA
İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
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