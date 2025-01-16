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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rus-ordusu-donbassta-fpv-dronla-leopard-tankini-vurdu-1092747259.html
Rus ordusu, Donbass’ta FPV dronla Leopard tankını vurdu
Rus ordusu, Donbass’ta FPV dronla Leopard tankını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin özel askeri harekat bölgesinin Krasnoarmeysk istikametinde FPV dronla bir Leopard tankını vurduğu anın görüntülerini... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T14:01+0300
2025-01-16T13:57+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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ukrayna ordusu
krasnoarmeysk
leopard
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde, Donbass’taki Krasnoarmeysk kenti yakınlarında Ukrayna mevzilerine yönelik düzenlenen operasyon anları gösterildi.Rus askerler FPV dron kullanarak Ukrayna ordusunun Leopard tankını havaya uçurdu. Ayrıca Krasnoarmeysk kenti yakınlarındaki Ukrayna mevzileri de imha edildi.Bakanlığın açıklamasında, “Operasyon sırasında, Tsentr (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı 35. Muhafız Motorize Piyade Tugayı'nın Atlant Taburu askerleri, fiber optik FPV dronla Alman yapımı bir Leopard tankını vurdu. Ayrıca Ukraynalı militanların bir mukavemet noktası da imha etti. Ardından taarruz birlikleri, sığınakları temizledi ve ilerlemeye devam etti” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-600den-fazla-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1092745611.html
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Rus ordusu, Donbass’ta FPV dronla Leopard tankını vurdu

14:01 16.01.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıUkrayna ordusuna ait Leopard tankının vurulma anı
Ukrayna ordusuna ait Leopard tankının vurulma anı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin özel askeri harekat bölgesinin Krasnoarmeysk istikametinde FPV dronla bir Leopard tankını vurduğu anın görüntülerini paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde, Donbass’taki Krasnoarmeysk kenti yakınlarında Ukrayna mevzilerine yönelik düzenlenen operasyon anları gösterildi.
Rus askerler FPV dron kullanarak Ukrayna ordusunun Leopard tankını havaya uçurdu. Ayrıca Krasnoarmeysk kenti yakınlarındaki Ukrayna mevzileri de imha edildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Operasyon sırasında, Tsentr (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı 35. Muhafız Motorize Piyade Tugayı'nın Atlant Taburu askerleri, fiber optik FPV dronla Alman yapımı bir Leopard tankını vurdu. Ayrıca Ukraynalı militanların bir mukavemet noktası da imha etti. Ardından taarruz birlikleri, sığınakları temizledi ve ilerlemeye devam etti” ifadesine yer verildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 600’den fazla askeri etkisiz hale getirildi
13:08
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