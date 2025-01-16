https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rus-ordusu-donbassta-fpv-dronla-leopard-tankini-vurdu-1092747259.html

Rus ordusu, Donbass’ta FPV dronla Leopard tankını vurdu

Rus ordusu, Donbass’ta FPV dronla Leopard tankını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin özel askeri harekat bölgesinin Krasnoarmeysk istikametinde FPV dronla bir Leopard tankını vurduğu anın görüntülerini... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T14:01+0300

2025-01-16T14:01+0300

2025-01-16T13:57+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

krasnoarmeysk

leopard

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde, Donbass’taki Krasnoarmeysk kenti yakınlarında Ukrayna mevzilerine yönelik düzenlenen operasyon anları gösterildi.Rus askerler FPV dron kullanarak Ukrayna ordusunun Leopard tankını havaya uçurdu. Ayrıca Krasnoarmeysk kenti yakınlarındaki Ukrayna mevzileri de imha edildi.Bakanlığın açıklamasında, “Operasyon sırasında, Tsentr (Merkez) Askeri Grubu'na bağlı 35. Muhafız Motorize Piyade Tugayı'nın Atlant Taburu askerleri, fiber optik FPV dronla Alman yapımı bir Leopard tankını vurdu. Ayrıca Ukraynalı militanların bir mukavemet noktası da imha etti. Ardından taarruz birlikleri, sığınakları temizledi ve ilerlemeye devam etti” ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-600den-fazla-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1092745611.html

rusya

ukrayna

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