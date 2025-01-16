https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/raki-zammi-2025-raki-fiyatlarina-yeni-zam-bir-gruba-daha-geldi-1092743390.html

Rakı zammı 2025: Rakı fiyatlarına yeni zam, bir gruba daha geldi

Rakı zammı 2025: Rakı fiyatlarına yeni zam, bir gruba daha geldi

Sputnik Türkiye

Alkollü içkilere uygulanan ÖTV zammı sonrası fiyat artışları devam ediyor. Efe Rakı grubunda 70’lik rakı fiyatları 950 TL’den başlarken, bazı markalarda... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T12:32+0300

2025-01-16T12:32+0300

2025-01-16T12:32+0300

ekonomi

rakı

rakı fiyatları

alkol

efe

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Alkollü içkilere yapılan zamlar hız kesmiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 7,56 artırıldı. Bu karar, birçok alkol grubunda fiyatların artmasına neden oldu. Son olarak, TBYD Başkanı Erol Dündar, Efe Rakı grubunda yüzde 20 oranında zam yapıldığını açıkladı.Rakı grubunda en ucuz 70’lik rakının fiyatı, 950 TL’ye yükselirken fiyatlar markalara ve kalitesine göre bin 550 TL’ye kadar çıkıyor.70’lik rakı fiyatları 950 TL’den başlıyorEfe Rakı grubunda yapılan zamlara göre yeni fiyatlar şu şekilde:Dündar, geçtiğimiz günlerde Beylerbeyi Rakı grubunda da zam yapıldığını ifade etti. Beylerbeyi grubundaki yeni fiyatlar ise şu şekilde belirlendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/banka-karti-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-artik-zorunlu-bugunden-itibaren-yururlukte-1092733239.html

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