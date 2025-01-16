https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/raki-zammi-2025-raki-fiyatlarina-yeni-zam-bir-gruba-daha-geldi-1092743390.html
Rakı zammı 2025: Rakı fiyatlarına yeni zam, bir gruba daha geldi
Rakı zammı 2025: Rakı fiyatlarına yeni zam, bir gruba daha geldi
Sputnik Türkiye
Alkollü içkilere uygulanan ÖTV zammı sonrası fiyat artışları devam ediyor. Efe Rakı grubunda 70’lik rakı fiyatları 950 TL’den başlarken, bazı markalarda... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T12:32+0300
2025-01-16T12:32+0300
2025-01-16T12:32+0300
ekonomi
rakı
rakı fiyatları
alkol
efe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104144/64/1041446475_36:0:998:541_1920x0_80_0_0_26a7f263700b9ccd9f2333e81797f1be.jpg
Alkollü içkilere yapılan zamlar hız kesmiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 7,56 artırıldı. Bu karar, birçok alkol grubunda fiyatların artmasına neden oldu. Son olarak, TBYD Başkanı Erol Dündar, Efe Rakı grubunda yüzde 20 oranında zam yapıldığını açıkladı.Rakı grubunda en ucuz 70’lik rakının fiyatı, 950 TL’ye yükselirken fiyatlar markalara ve kalitesine göre bin 550 TL’ye kadar çıkıyor.70’lik rakı fiyatları 950 TL’den başlıyorEfe Rakı grubunda yapılan zamlara göre yeni fiyatlar şu şekilde:Dündar, geçtiğimiz günlerde Beylerbeyi Rakı grubunda da zam yapıldığını ifade etti. Beylerbeyi grubundaki yeni fiyatlar ise şu şekilde belirlendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/banka-karti-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-artik-zorunlu-bugunden-itibaren-yururlukte-1092733239.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104144/64/1041446475_156:0:877:541_1920x0_80_0_0_5f7d38fdad8359e8b9626955f82b1412.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alkollü içki fiyatları, rakı fiyatları 2025, zamlı rakı fiyatları, 70'lik rakı fiyatı, en ucuz rakı fiyatı, efe rakı fiyatları, beylerbeyi rakı fiyatları, özel tüketim vergisi, ötv zammı 2025, alkol zammı, rakı fiyatları ne kadar oldu, tekel bayileri zamlı fiyatlar, rakı fiyat listesi, alkollü içkilere ötv zammı geldi, 70'lik rakı fiyatı ne kadar oldu, en ucuz rakı fiyatı 2025, zamlı rakı fiyatları açıklandı, 2025 alkol fiyatları listesi, efe rakı fiyatları güncel, beylerbeyi rakı zamlı fiyatlar, alkol fiyatları neden arttı, alkol fiyatlarına zam geldi mi, en pahalı rakı fiyatı, 50'lik rakı fiyatları 2025, 100'lük rakı fiyatları ne kadar
alkollü içki fiyatları, rakı fiyatları 2025, zamlı rakı fiyatları, 70'lik rakı fiyatı, en ucuz rakı fiyatı, efe rakı fiyatları, beylerbeyi rakı fiyatları, özel tüketim vergisi, ötv zammı 2025, alkol zammı, rakı fiyatları ne kadar oldu, tekel bayileri zamlı fiyatlar, rakı fiyat listesi, alkollü içkilere ötv zammı geldi, 70'lik rakı fiyatı ne kadar oldu, en ucuz rakı fiyatı 2025, zamlı rakı fiyatları açıklandı, 2025 alkol fiyatları listesi, efe rakı fiyatları güncel, beylerbeyi rakı zamlı fiyatlar, alkol fiyatları neden arttı, alkol fiyatlarına zam geldi mi, en pahalı rakı fiyatı, 50'lik rakı fiyatları 2025, 100'lük rakı fiyatları ne kadar
Rakı zammı 2025: Rakı fiyatlarına yeni zam, bir gruba daha geldi
Alkollü içkilere uygulanan ÖTV zammı sonrası fiyat artışları devam ediyor. Efe Rakı grubunda 70’lik rakı fiyatları 950 TL’den başlarken, bazı markalarda fiyatlar 1550 TL’ye kadar yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan zamlı liste sonrası 2025 güncel rakı fiyatları merak edilirken "Rakıya zam mı geldi" sorusunun yanıtı araştırılıyor.
Alkollü içkilere yapılan zamlar hız kesmiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 7,56 artırıldı. Bu karar, birçok alkol grubunda fiyatların artmasına neden oldu. Son olarak, TBYD Başkanı Erol Dündar, Efe Rakı grubunda yüzde 20 oranında zam yapıldığını açıkladı.
Rakı grubunda en ucuz 70’lik rakının fiyatı, 950 TL’ye yükselirken fiyatlar markalara ve kalitesine göre bin 550 TL’ye kadar çıkıyor.
70’lik rakı fiyatları 950 TL’den başlıyor
Efe Rakı grubunda yapılan zamlara göre yeni fiyatlar şu şekilde:
50’lik rakı fiyatları:
1080 TL, 1199 TL, 1145 TL, 1049 TL, 925 TL
70’lik rakı fiyatları:
1400 TL, 1545 TL, 1450 TL, 950 TL, 825 TL, 749 TL, 1550 TL
Dündar, geçtiğimiz günlerde Beylerbeyi Rakı grubunda da zam yapıldığını ifade etti. Beylerbeyi grubundaki yeni fiyatlar ise şu şekilde belirlendi:
50’lik rakı fiyatları:
859 TL, 925 TL, 1080 TL
70’lik rakı fiyatları:
1119 TL, 1195 TL, 1400 TL
100’lük rakı fiyatları:
1375 TL, 1495 TL, 1795 TL