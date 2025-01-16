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Pul biberin rengi boyadan geliyormuş: Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı, firmaların adını açıkladı
Pul biberin rengi boyadan geliyormuş: Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı, firmaların adını açıkladı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini zaman zaman güncelliyor. Son yayınlanan listede... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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tarım ve orman bakanlığı
pul biber
gıda boyası
gıda
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Bora Bora Premium İpek Pul Biber markasının, pul biberlerinde gıda boyasına rastlandı.Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştıZaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi. Son yapılan testlerde; pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya, pekmez yapımında ilaç etken maddesi kullanımı tespit edildi.Pul biberde gıda boyasıİşte güncellenen sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:
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tarım bakanlığı tağşiş ve taklit listesi, tağşiş listesi 2025, tarım bakanlığı ifşa listesi, taklit ürünler listesi, tağşiş edilmiş ürünler, tarım bakanlığı güncel tağşiş listesi, tağşiş ve taklit ürün sorgulama, tarım bakanlığı gıda denetim listesi, taklit ürünler markalar, gıda sahtecilik listesi, tarım bakanlığı ifşa edilen firmalar, sahte gıda ürünleri, tağşiş edilen markalar, tarım bakanlığı sahte ürünler, gıda tağşişi raporu, pul biber gıda boyası, pul biber tarım bakanlığı, tarım bakanlığı liste
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Pul biberin rengi boyadan geliyormuş: Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı, firmaların adını açıkladı

09:48 16.01.2025 (güncellendi: 10:23 16.01.2025)
© İHAPul biber, baharat
Pul biber, baharat - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini zaman zaman güncelliyor. Son yayınlanan listede yer alan pul biberde gıda boyası tespit edildi. Macunlarda ise ilaç etken maddesi çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Bora Bora Premium İpek Pul Biber markasının, pul biberlerinde gıda boyasına rastlandı.
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Dün, 09:06

Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi. Son yapılan testlerde; pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya, pekmez yapımında ilaç etken maddesi kullanımı tespit edildi.

Pul biberde gıda boyası

İşte güncellenen sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:
Tarım Bakanlığı taklit listesi
Tarım Bakanlığı taklit listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
Tarım Bakanlığı taklit listesi
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