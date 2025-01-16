https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/pul-biberin-rengi-boyadan-geliyormus-tarim-bakanligi-yeni-listeyi-paylasti-firmalarin-adini-1092737661.html

Pul biberin rengi boyadan geliyormuş: Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı, firmaların adını açıkladı

Pul biberin rengi boyadan geliyormuş: Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı, firmaların adını açıkladı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini zaman zaman güncelliyor. Son yayınlanan listede... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T09:48+0300

2025-01-16T09:48+0300

2025-01-16T10:23+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

pul biber

gıda boyası

gıda

baharat

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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Bora Bora Premium İpek Pul Biber markasının, pul biberlerinde gıda boyasına rastlandı.Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştıZaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi. Son yapılan testlerde; pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya, pekmez yapımında ilaç etken maddesi kullanımı tespit edildi.Pul biberde gıda boyasıİşte güncellenen sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html

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