https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/pul-biberin-rengi-boyadan-geliyormus-tarim-bakanligi-yeni-listeyi-paylasti-firmalarin-adini-1092737661.html
Pul biberin rengi boyadan geliyormuş: Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı, firmaların adını açıkladı
Pul biberin rengi boyadan geliyormuş: Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı, firmaların adını açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini zaman zaman güncelliyor. Son yayınlanan listede... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T09:48+0300
2025-01-16T09:48+0300
2025-01-16T10:23+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
pul biber
gıda boyası
gıda
baharat
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Bora Bora Premium İpek Pul Biber markasının, pul biberlerinde gıda boyasına rastlandı.Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştıZaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi. Son yapılan testlerde; pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya, pekmez yapımında ilaç etken maddesi kullanımı tespit edildi.Pul biberde gıda boyasıİşte güncellenen sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html
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Pul biberin rengi boyadan geliyormuş: Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı, firmaların adını açıkladı
09:48 16.01.2025 (güncellendi: 10:23 16.01.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini zaman zaman güncelliyor. Son yayınlanan listede yer alan pul biberde gıda boyası tespit edildi. Macunlarda ise ilaç etken maddesi çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Bora Bora Premium İpek Pul Biber markasının, pul biberlerinde gıda boyasına rastlandı.
Tarım Bakanlığı yeni listeyi paylaştı
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi. Son yapılan testlerde; pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya, pekmez yapımında ilaç etken maddesi kullanımı tespit edildi.
İşte güncellenen sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: