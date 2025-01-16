https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/besiktasla-adi-anilmisti-roberto-manciniden-ilk-aciklama-geldi-1092763425.html
Beşiktaş'la adı anılmıştı: Roberto Mancini'den ilk açıklama geldi
Beşiktaş'la adı anılmıştı: Roberto Mancini'den ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş için adı geçen Roberto Mancini, kulüp hakkındaki dedikodulara yanıt verdi. İtalyan teknik adam, Beşiktaş'la ilgili sorulara samimi bir şekilde cevap... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T19:43+0300
2025-01-16T19:43+0300
2025-01-16T19:43+0300
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roberto mancini
transfer
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teknik direktör
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Beşiktaş'la anılan Roberto Mancini, kulüp hakkında çıkan haberleri yanıtladı.Roberto Mancini, Beşiktaş ile ilgili çıkan dedikodulara yanıt verdi. Türkiye'de yeniden çalışma olasılığı olduğu yönündeki spekülasyonlara dair açıklama yapan Mancini "Ne dedikodusu? Beşiktaş çok iyi bir kulüp" ifadelerini kullandı. Ajansspor'a konuşan İtalyan teknik adam iddialar hakkında "Bilmiyorum. Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" yanıtını verdi.Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini, kariyerinde 1 Avrupa Şampiyonası, 1 İngiltere Premier Lig ve 3 İtalya Serie A şampiyonluğu gibi birçok başarıya imza attı. Beşiktaş cephesinde ise teknik direktör arayışları sürerken, Mancini ismi gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/uefa-twente-besiktas-macinda-kararini-acikladi-stada-taraftar-alinacak-mi-1092721322.html
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Beşiktaş'la adı anılmıştı: Roberto Mancini'den ilk açıklama geldi
Beşiktaş için adı geçen Roberto Mancini, kulüp hakkındaki dedikodulara yanıt verdi. İtalyan teknik adam, Beşiktaş'la ilgili sorulara samimi bir şekilde cevap verdi. Mancini, Türkiye ve Türk insanını çok sevdiğini belirterek, Beşiktaş hakkında çıkan haberleri değerlendirdi.
Beşiktaş'la anılan Roberto Mancini, kulüp hakkında çıkan haberleri yanıtladı.
Roberto Mancini, Beşiktaş ile ilgili çıkan dedikodulara yanıt verdi. Türkiye'de yeniden çalışma olasılığı olduğu yönündeki spekülasyonlara dair açıklama yapan Mancini "Ne dedikodusu? Beşiktaş çok iyi bir kulüp" ifadelerini kullandı. Ajansspor'a konuşan İtalyan teknik adam iddialar hakkında "Bilmiyorum. Ben gerçekten Türkiye ve Türk insanını çok seviyorum. Harika bir ülke" yanıtını verdi.
Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini, kariyerinde 1 Avrupa Şampiyonası, 1 İngiltere Premier Lig ve 3 İtalya Serie A şampiyonluğu gibi birçok başarıya imza attı. Beşiktaş cephesinde ise teknik direktör arayışları sürerken, Mancini ismi gündeme gelmişti.