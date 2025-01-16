Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde konuştu: 'Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir'

"Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir. Türk milleti der ki kim kazandıysa o yönetecek. Bugün Rıza Akpolat'a verilen vazifeyi gücü inkar edersek peki Cumhurbaşkanı'na sana verilen desteği de yok sayıyoruz derlerse bu ülkenin sonu ne olur? Millete inanmak millete güvenmek darbe günü bile muhalefette olsanız seçilmişlerin yanında yer almanız demektir. Biz böyle bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı bütün millet şahittir ki Erdoğan da şahitlerin en başındadır ki biz milletin seçtiğine karşı duranın tam karşısında olduk. Şimdi eline yetki verilen başsavcının talimatlandırılmasıyla İstanbul'u karıştırmak teker teker itibarsızlaştırma operasyonu yapmak bu ülkede hiç kimseye faydası olmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'a da fayda getirmeyecektir, huzur getirmeyecektir."