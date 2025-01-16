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Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde konuştu: 'Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir'
Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde konuştu: 'Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Özel, yargı oyunlarıyla Beşiktaş Belediyesi'ne girmeye çalışıldığını ifade... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
beşiktaş belediyesi
rıza akpolat
özgür özel
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla belediye binasını ziyaret etti. Özel, Beşiktaş'ın hizmeti kimden alacağına karar verdiğini belirterek, "Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir" dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla belediye binasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplananlara seslenen Özel, "Beşiktaş Belediyesi'nde 31 belediye meclis üyeliği vardır. 31 üyenin 31'ini de CHP'ye Rıza Akpolat'ın ekibine verdiler. Buradan bütün Türkiye'ye CHP dışında başka partileri tercih etmiş değerli vatandaşlarımıza sesleniyorum. Diğer siyasi partilerin yöneticilerine sesleniyorum. Bir ilçede 31 belediye meclisinin hepsi bir partiye verildiyse orada karar tamdır. Demiş ki Beşiktaş düşündüm taşındım kararımı verdim Beşiktaş hizmeti kimden alacağına karar vermiştir. Şimdi ise yargı oyunlarıyla Beşiktaş Belediyesi'ne girmeye çalışıyorlar." diye konuştu. Tükenmişliğin eseridirÖzel konuşmasını şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/besiktas-belediye-baskani-akpolatin-gozaltina-alindigi-sorusturmada-yeni-gelisme-1092747876.html
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Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde konuştu: 'Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir'

16:10 16.01.2025
© FotoğrafÖzgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor
Özgür Özel, kırmızı kart çıkarmaya devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Fotoğraf
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Özel, yargı oyunlarıyla Beşiktaş Belediyesi'ne girmeye çalışıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla belediye binasını ziyaret etti. Özel, Beşiktaş'ın hizmeti kimden alacağına karar verdiğini belirterek, "Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir" dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla belediye binasını ziyaret etti. Ziyaretin ardından belediye binası önünde toplananlara seslenen Özel, "Beşiktaş Belediyesi'nde 31 belediye meclis üyeliği vardır. 31 üyenin 31'ini de CHP'ye Rıza Akpolat'ın ekibine verdiler. Buradan bütün Türkiye'ye CHP dışında başka partileri tercih etmiş değerli vatandaşlarımıza sesleniyorum. Diğer siyasi partilerin yöneticilerine sesleniyorum. Bir ilçede 31 belediye meclisinin hepsi bir partiye verildiyse orada karar tamdır. Demiş ki Beşiktaş düşündüm taşındım kararımı verdim Beşiktaş hizmeti kimden alacağına karar vermiştir. Şimdi ise yargı oyunlarıyla Beşiktaş Belediyesi'ne girmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Tükenmişliğin eseridir

Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yargı oyunlarıyla itibar suikastı yapmak bir tükenmişliğin eseridir. Türk milleti der ki kim kazandıysa o yönetecek. Bugün Rıza Akpolat'a verilen vazifeyi gücü inkar edersek peki Cumhurbaşkanı'na sana verilen desteği de yok sayıyoruz derlerse bu ülkenin sonu ne olur? Millete inanmak millete güvenmek darbe günü bile muhalefette olsanız seçilmişlerin yanında yer almanız demektir. Biz böyle bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı bütün millet şahittir ki Erdoğan da şahitlerin en başındadır ki biz milletin seçtiğine karşı duranın tam karşısında olduk. Şimdi eline yetki verilen başsavcının talimatlandırılmasıyla İstanbul'u karıştırmak teker teker itibarsızlaştırma operasyonu yapmak bu ülkede hiç kimseye faydası olmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'a da fayda getirmeyecektir, huzur getirmeyecektir."
Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
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