https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/besiktas-belediye-baskani-akpolatin-gozaltina-alindigi-sorusturmada-yeni-gelisme-1092747876.html

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmada adı geçen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T14:05+0300

2025-01-16T14:05+0300

2025-01-16T14:05+0300

türkiye

beşiktaş belediyesi

rıza akpolat

soruşturma

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

suç örgütü

aziz ihsan aktaş

mal varlığı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada adı geçen ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile şirketlerinin mal varlıklarına el konularak tedbir kararı verildi. Rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-adliyeye-sevk-edildi-1092736290.html

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beşiktaş belediye başkanı rıza akpolat, rıza akpolat gözaltına alındı mı, aziz ihsan aktaş, suç örgütü