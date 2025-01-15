https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbul-valiliginden-sahte-icki-aciklamasi-son-48-saatte-66-vaka-yasandi-23-kisi-hayatini-kaybetti-1092720493.html

İstanbul Valiliği'nden 'sahte içki' açıklaması: 'Son 48 saatte 66 vaka yaşandı, 23 kişi hayatını kaybetti'

İstanbul Valiliği'nden 'sahte içki' açıklaması: 'Son 48 saatte 66 vaka yaşandı, 23 kişi hayatını kaybetti'

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, son 48 saatte kent genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T20:58+0300

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türkiye

istanbul

istanbul valiliği

sahte içki

sahte alkol

can kaybı

ölü

vaka

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Valilik'ten yapılan açıklamada, 13 Ocak Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, "Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavileri normal servislerde sürmektedir" denildi.1 Ocak'tan bu yana 34 can kaybıİstanbul'da 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımını nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Kentte 1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulduğu aktarılan açıklamada, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatıldığı, işletme yetkilileri hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.Açıklamada, geçen yıl yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğu vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-19a-yukseldi-1092698460.html

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istanbul, istanbul valiliği, sahte içki, sahte alkol, can kaybı, ölü, vaka