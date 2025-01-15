İstanbul Valiliği'nden 'sahte içki' açıklaması: 'Son 48 saatte 66 vaka yaşandı, 23 kişi hayatını kaybetti'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İsrailliler Türkiye’de televizyon kanalı sahibi oldular'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2024'te en az bin 897 işçi hayatını kaybetti
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
‘Kamunun ve halkın gücünü iktidara hissettirmediğimiz sürece iktidar, yanlışlarından dönmeyecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de yabancı var hakemleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin: İsrail Türkiye’ye karşı tedbir alıyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Kuzey Buz Denizi üzerinden deniz ticaret yolunun açılması, Amerikan hegemonyasının en büyük silahını elinden aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
17:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
18:30
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
19:38
7 dk
ÖZEL HABER
Son 5 yılda yüzde 669.23 zamlandı
19:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP, "kırmızı kart" kampanyası potansiyelini kullanamadı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Boşanmak için de kredi gerekecek
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gönül Boran Özüpak: ‘Emekli ve emekçiler aza kanaat etme konusunda Nobel ödülüne aday’
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En saçma takıntınız ne?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka teknolojisi ne boyutta?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
15:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
17:41
3 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Tutuklu devlet başkanı Güney Kore tarihine geçti
18:16
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
18:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
20:30
15 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
22:33
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbul-valiliginden-sahte-icki-aciklamasi-son-48-saatte-66-vaka-yasandi-23-kisi-hayatini-kaybetti-1092720493.html
İstanbul Valiliği'nden 'sahte içki' açıklaması: 'Son 48 saatte 66 vaka yaşandı, 23 kişi hayatını kaybetti'
İstanbul Valiliği'nden 'sahte içki' açıklaması: 'Son 48 saatte 66 vaka yaşandı, 23 kişi hayatını kaybetti'
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, son 48 saatte kent genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T20:58+0300
2025-01-15T20:58+0300
türkiye
istanbul
istanbul valiliği
sahte içki
sahte alkol
can kaybı
ölü
vaka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg
Valilik'ten yapılan açıklamada, 13 Ocak Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana geldiği belirtildi.Açıklamada, "Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavileri normal servislerde sürmektedir" denildi.1 Ocak'tan bu yana 34 can kaybıİstanbul'da 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımını nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Kentte 1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulduğu aktarılan açıklamada, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatıldığı, işletme yetkilileri hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.Açıklamada, geçen yıl yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğu vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-19a-yukseldi-1092698460.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0958ca34a3d8e63f9dd43922470c52fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, istanbul valiliği, sahte içki, sahte alkol, can kaybı, ölü, vaka
istanbul, istanbul valiliği, sahte içki, sahte alkol, can kaybı, ölü, vaka

İstanbul Valiliği'nden 'sahte içki' açıklaması: 'Son 48 saatte 66 vaka yaşandı, 23 kişi hayatını kaybetti'

20:58 15.01.2025
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Valiliği, son 48 saatte kent genelinde 66 alkol zehirlenmesi vakası yaşandığını, bunlardan 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, 13 Ocak Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23’ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavileri normal servislerde sürmektedir" denildi.

1 Ocak'tan bu yana 34 can kaybı

İstanbul'da 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımını nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir. Emniyet, belediye ve tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4’ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir.

Kentte 1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulduğu aktarılan açıklamada, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatıldığı, işletme yetkilileri hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, geçen yıl yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulduğu vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır" denildi.
Eyüpsultan'da 12 ton sahte içki ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da sahte alkol bilançosu ağırlaşıyor: 19 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi hastanede
12:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала