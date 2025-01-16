https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/netanyahu-hem-bidena-hem-trumpa-tesekkur-etti-1092729964.html

Netanyahu, hem Biden'a hem Trump'a teşekkür etti

Netanyahu, hem Biden'a hem Trump'a teşekkür etti

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması için Netanyahu'nun Donald Trump ve Joe Biden'a teşekkürlerini ilettiğini belirtti. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T03:25+0300

2025-01-16T03:25+0300

2025-01-16T03:25+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil başbakanlık ofisi

benyamin netanyahu

joe biden

donald trump

abd

hamas

gazze

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İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması için açıklamada bulundu. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze ateşkes anlaşmasına yardımcı oldukları için teşekkür ettiği belirtildi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Biden ve Trump'a teşekkürü şu sözlerle ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/hamastan-ateskes-aciklamasi-turkiye-guney-afrika-cezayir-rusya-cin-ve-tum-ulkelere-tesekkurlerimizi-1092728667.html

israil

gazze

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israil, israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, joe biden, donald trump, abd, hamas, gazze