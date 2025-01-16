https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/netanyahu-hem-bidena-hem-trumpa-tesekkur-etti-1092729964.html
Netanyahu, hem Biden'a hem Trump'a teşekkür etti
Netanyahu, hem Biden'a hem Trump'a teşekkür etti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması için Netanyahu'nun Donald Trump ve Joe Biden'a teşekkürlerini ilettiğini belirtti. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T03:25+0300
2025-01-16T03:25+0300
2025-01-16T03:25+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil başbakanlık ofisi
benyamin netanyahu
joe biden
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gazze
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İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması için açıklamada bulundu. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze ateşkes anlaşmasına yardımcı oldukları için teşekkür ettiği belirtildi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Biden ve Trump'a teşekkürü şu sözlerle ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/hamastan-ateskes-aciklamasi-turkiye-guney-afrika-cezayir-rusya-cin-ve-tum-ulkelere-tesekkurlerimizi-1092728667.html
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israil, israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, joe biden, donald trump, abd, hamas, gazze
israil, israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, joe biden, donald trump, abd, hamas, gazze
Netanyahu, hem Biden'a hem Trump'a teşekkür etti
İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması için Netanyahu'nun Donald Trump ve Joe Biden'a teşekkürlerini ilettiğini belirtti.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması için açıklamada bulundu.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze ateşkes anlaşmasına yardımcı oldukları için teşekkür ettiği belirtildi.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Biden ve Trump'a teşekkürü şu sözlerle ifade edildi:
"Başbakan, seçilen Amerikan Başkanı Trump'a rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının ilerlemesine yardımcı olduğu ve İsrail'in onlarca rehinenin ve ailelerinin acılarını sona erdirmesine katkıda bulunduğu için teşekkür etti. Her iki lider, bu konuyu ve diğer önemli meseleleri görüşmek üzere yakında Washington'da bir araya gelme kararı aldı. Daha sonra Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile de konuşarak rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının sağlanmasındaki yardımları için teşekkür etti."