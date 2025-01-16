https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/netanyahu-hamas-son-dakika-krizinden-geri-adim-atana-kadar-kabinenin-ateskes-icin-toplanmayacagini-1092743347.html

İsrail Başbakanlığı: Hamas 'son dakika krizi'nden geri adım atana kadar kabine ateşkes için toplanmayacak

İsrail Başbakanlığı: Hamas 'son dakika krizi'nden geri adım atana kadar kabine ateşkes için toplanmayacak

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Hamas, 'son dakika krizi'nden geri adım atana kadar İsrail kabinesinin ateşkesi onaylamak için... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T12:07+0300

2025-01-16T12:07+0300

2025-01-16T12:34+0300

israil- filistin çatışması

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ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varılmış ve anlaşmanın 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Ancak bugün İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamayla İsrailli bakanların ateşkesi onaylamak için toplanmayacağı duyuruldu.Açıklamada Hamas'ın "son dakika krizi" olarak adlandırılan gelişmeden geri adım atana kadar İsrail kabinesinin Gazze ateşkes anlaşmasını onaylamak için toplanmayacağı vurgulandı. İsrail Başbakanlığı, Hamas'ı "son dakika tavizleri koparmak" amacıyla anlaşmanın bazı kısımlarından caymakla suçladı. Açıklamada "İsrail kabinesi, arabulucular Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini İsrail'e bildirinceye kadar toplanmayacak" ifadeleri yer aldı. Filistin yerel basınına yansıyan haberde, Hamas'ın siyasi bürosundan İzzet el Rişk, “Hamas arabulucular tarafından ilan edilen ateşkes anlaşmasına bağlıdır” diyerek İsrail Başbakanlığı'nın son dakika açıklamasını reddettiği belirtildi. Ateşkesin detayları neler?Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin açıklamasına göre anlaşmanın ilk aşaması, esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını ve yaralıların tedavisine öncelik verilmesini içeriyor.Anlaşmanın uygulanma sürecinin Katar, Mısır ve ABD tarafından takip edeceği belirtildi.Ateşkes ve esir takası anlaşması, İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür sürdürdüğü, 156 binden fazla ölü ve yaralı verilmesine yol açtığı saldırıların ardından geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israil-ateskes-anlasmasi-sonrasi-gazzeye-saldirilarini-surdurdu-en-az-23-kisi-hayatini-kaybetti-1092738825.html

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