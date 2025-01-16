https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/musterilerin-kasalarindan-9-milyon-dolar-calinmisti-banka-yoneticilerin-maaslarindan-kesti-1092754905.html

Müşterilerin kasalarından 9 milyon dolar çalınmıştı: Banka, yöneticilerin maaşlarından kesti

Müşterilerin kasalarından 9 milyon dolar çalınmıştı: Banka, yöneticilerin maaşlarından kesti

Sputnik Türkiye

Japonya'nın önde gelen bankalarından MUFG, eski bir çalışanın, müşterilerin kasalarından 9 milyon dolar değerinde altın, nakit ve farklı değerli eşyaları... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T16:28+0300

2025-01-16T16:28+0300

2025-01-16T16:28+0300

dünya

mufg bank

japonya

banka

kesinti

hırsızlık

hesap

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Japon basınındaki haberlere göre, MUFG Bank'ın başkent Tokyo'daki Nerima ve Tamagawa şubelerinde Ekim 2024'te ortaya çıkarılan hırsızlığın ardından banka, yöneticilerini cezalandırma kararı aldı.Bankadan yapılan açıklamada, kamuoyundan bir kez daha özür dilenerek Yönetim Kurulu Başkanı Naoki Hori ve Genel Müdür Junichi Hanzawa'nın da aralarında bulunduğu 5 üst düzey yöneticinin maaşlarında 3 ay süreyle yüzde 20-30 kesinti yapılacağı duyuruldu.Açıklamada, kiralık kasaların yedek anahtarlarını daha iyi izleme ve banka operasyonları üzerindeki kontrolleri güçlendirme sözü verildi. Müşterilerin kayıplarının, kademeli olarak telafi edildiği aktarıldı.Bankanın Genel Müdürü Hanzawa, 16 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, müşteri kasalarının yedek anahtarlarından sorumlu eski bir çalışanın, yaklaşık 60 müşterinin hesabından 9 milyon dolar değerinde altın, nakit ve değerli eşya çaldığını belirtmişti.Hanzawa, olayın 31 Ekim 2024'te banka müşterisinden gelen talep üzerine ortaya çıktığını, suçunu kabul eden çalışanın işine 14 Kasım 2024'te son verildiğini açıklamıştı.Söz konusu çalışan gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kara-deligin-sira-disi-davranislari-bilim-insanlarini-sasirtti-1092752576.html

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Sputnik Türkiye

mufg bank, japonya, banka, kesinti, hırsızlık, hesap