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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/motorine-zam-geldi-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-1092727727.html
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurundaki hareketlilik ile birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Motorinin litre... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T00:49+0300
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benzin fiyatları
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Motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam gelirken, benzin ve gazda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.Son günlerde petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.Akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbulAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/benzin-ve-motorin-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisikligi-icin-tarih-verildi-1092689801.html
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benzin ne kadar, mazot ne kadar, lpg ne kadar, dizel ne kadar, motorin ne kadar
benzin ne kadar, mazot ne kadar, lpg ne kadar, dizel ne kadar, motorin ne kadar

Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?

00:49 16.01.2025 (güncellendi: 00:51 16.01.2025)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
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Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurundaki hareketlilik ile birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, Benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
Motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam gelirken, benzin ve gazda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Son günlerde petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul

Benzin: 45 lira 32 kuruş
Motorin: 47 lira 24 kuruş
LPG: 26 lira 49 kuruş

Ankara

Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 88 kuruş
LPG: 26 lira 39 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 19 kuruş
Motorin: 48 lira 30 kuruş
LPG: 26 lira 24 kuruş
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
EKONOMİ
Benzin ve motorine büyük zam geliyor: Akaryakıtta fiyat değişikliği için tarih verildi
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