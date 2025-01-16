https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/motorine-zam-geldi-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-1092727727.html
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurundaki hareketlilik ile birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Motorinin litre... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T00:49+0300
2025-01-16T00:49+0300
2025-01-16T00:51+0300
ekonomi
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Motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam gelirken, benzin ve gazda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.Son günlerde petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.Akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbulAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/benzin-ve-motorin-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisikligi-icin-tarih-verildi-1092689801.html
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benzin ne kadar, mazot ne kadar, lpg ne kadar, dizel ne kadar, motorin ne kadar
benzin ne kadar, mazot ne kadar, lpg ne kadar, dizel ne kadar, motorin ne kadar
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?
00:49 16.01.2025 (güncellendi: 00:51 16.01.2025)
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurundaki hareketlilik ile birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, Benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
Motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam gelirken, benzin ve gazda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Son günlerde petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
Akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Motorin: 47 lira 24 kuruş
Motorin: 47 lira 88 kuruş
Motorin: 48 lira 30 kuruş