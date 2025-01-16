https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/motorine-zam-geldi-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-1092727727.html

Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kurundaki hareketlilik ile birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Motorinin litre... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T00:49+0300

2025-01-16T00:49+0300

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Motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam gelirken, benzin ve gazda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.Son günlerde petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki değişikliklerle birlikte motorin fiyatlarına 1 lira 47 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.Akaryakıt fiyatları şu şekilde:İstanbulAnkaraİzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/benzin-ve-motorin-buyuk-zam-geliyor-akaryakitta-fiyat-degisikligi-icin-tarih-verildi-1092689801.html

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