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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, 'Kılıçdaroğlu' kararı: Şikayetini geri çekti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, 'Kılıçdaroğlu' kararı: Şikayetini geri çekti
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti geri çekilmesi talimatını verdi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T16:36+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetini geri çekme talimatı verdi. Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız duyurdu. Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, MHP Lideri Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözlerini anımsatarak, "Bugün itibariyle, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir" ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin sözlerine yer verdiği açıklamasında Yıldız şunları söyledi:
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kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, mhp, chp, feti yıldız
kemal kılıçdaroğlu, devlet bahçeli, mhp, chp, feti yıldız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, 'Kılıçdaroğlu' kararı: Şikayetini geri çekti

16:36 16.01.2025
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayeti geri çekilmesi talimatını verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetini geri çekme talimatı verdi. Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız duyurdu. Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, MHP Lideri Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözlerini anımsatarak, "Bugün itibariyle, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada 'şikayetimizi geri almamız' için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin sözlerine yer verdiği açıklamasında Yıldız şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış, Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Barışına Karşı Suçlar ”bölümünde düzenlenen “suç ve suçluyu övme” suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması , zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış ,hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına istenmiştir. Görev ve yetki itirazları uzun bir zaman almış , sonuç olarak dava dosyası Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi esasına kaydedilmiştir. 03.12.2024 tarihinde yapılan ilk duruşmaya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mazeret beyanında bulunarak katılmamıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında: “Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.” sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti. Bugün itibariyle, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davada “şikayetimizi geri almamız “ için gerekli işlemin yapılması talimatını vermiştir."

Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
POLİTİKA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli boks eldivenli paylaşım yaptı
14 Ocak, 23:52
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