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Meteoroloji 2024'ün en sıcak ve en soğuk günlerini açıkladı
Meteoroloji 2024'ün en sıcak ve en soğuk günlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran'da 47,8 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk gün ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'ın... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T10:21+0300
2025-01-16T10:21+0300
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Türkiye'de geçen yıl en yüksek sıcaklık 47,8 dereceyle Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.Meteoroloji en sıcak ve en soğuk günü açıkladıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024'te Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekorları açıkladı.Buna göre, geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran'da 47,8 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk gün ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.En yüksek yağış nerede?Günlük en yüksek yağış 13 Şubat'ta metrekareye 297,7 kilogramla Antalya Kepez'e düştü. Geçen yıl en yüksek kar kalınlığı 6 Mart'ta Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi'nde 247 santimetreyle ölçüldü.Rüzgar Trabzon'da zirveyi gördüVerilere göre, geçen yıl rüzgarın en hızlı estiği gün 28 Aralık'ta saatte 153,4 kilometre hızla Trabzon'da kayıtlara geçti.Geçen yıl deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu'nda 32,9 derece kaydedildi.En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu'nda 7 derece ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/meteorolojiden-20-kente-yogun-kar-yagisi-uyarisi-istanbulda-hava-donacak-1092731329.html
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sıcak, soğuk, hava durumu, meteoroloji, aşırı sıcaklar, şanlıurfa, ardahan
sıcak, soğuk, hava durumu, meteoroloji, aşırı sıcaklar, şanlıurfa, ardahan

Meteoroloji 2024'ün en sıcak ve en soğuk günlerini açıkladı

10:21 16.01.2025
© AP Photo / Nam Y. HuhABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
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Geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran'da 47,8 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk gün ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.
Türkiye'de geçen yıl en yüksek sıcaklık 47,8 dereceyle Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji en sıcak ve en soğuk günü açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024'te Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekorları açıkladı.
Buna göre, geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran'da 47,8 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk gün ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

En yüksek yağış nerede?

Günlük en yüksek yağış 13 Şubat'ta metrekareye 297,7 kilogramla Antalya Kepez'e düştü. Geçen yıl en yüksek kar kalınlığı 6 Mart'ta Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi'nde 247 santimetreyle ölçüldü.

Rüzgar Trabzon'da zirveyi gördü

Verilere göre, geçen yıl rüzgarın en hızlı estiği gün 28 Aralık'ta saatte 153,4 kilometre hızla Trabzon'da kayıtlara geçti.
Geçen yıl deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu'nda 32,9 derece kaydedildi.
En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu'nda 7 derece ölçüldü.
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