https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/meteoroloji-2024un-en-sicak-gununu-acikladi-1092738386.html

Meteoroloji 2024'ün en sıcak ve en soğuk günlerini açıkladı

Meteoroloji 2024'ün en sıcak ve en soğuk günlerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran'da 47,8 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk gün ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'ın... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T10:21+0300

2025-01-16T10:21+0300

2025-01-16T10:21+0300

türkiye

sıcak

soğuk

hava durumu

meteoroloji

aşırı sıcaklar

şanlıurfa

ardahan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/16/1058992298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8181a36f3b290379607f076ae165b5ad.jpg

Türkiye'de geçen yıl en yüksek sıcaklık 47,8 dereceyle Şanlıurfa'da, en düşük sıcaklık sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.Meteoroloji en sıcak ve en soğuk günü açıkladıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024'te Türkiye'de gerçekleşen meteorolojik rekorları açıkladı.Buna göre, geçen yıl en sıcak gün 20 Haziran'da 47,8 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, en soğuk gün ise 29 Şubat'ta sıfırın altında 34,3 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.En yüksek yağış nerede?Günlük en yüksek yağış 13 Şubat'ta metrekareye 297,7 kilogramla Antalya Kepez'e düştü. Geçen yıl en yüksek kar kalınlığı 6 Mart'ta Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi'nde 247 santimetreyle ölçüldü.Rüzgar Trabzon'da zirveyi gördüVerilere göre, geçen yıl rüzgarın en hızlı estiği gün 28 Aralık'ta saatte 153,4 kilometre hızla Trabzon'da kayıtlara geçti.Geçen yıl deniz suyu sıcaklıklarında ölçülen en yüksek sıcaklık 15 Ağustos'ta Adana'nın Karataş Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri İstasyonu'nda 32,9 derece kaydedildi.En düşük deniz suyu sıcaklığı ise 22 Ocak'ta Marmara Ereğlisi Balıkçı Barınağı Mendirek Feneri İstasyonu'nda 7 derece ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/meteorolojiden-20-kente-yogun-kar-yagisi-uyarisi-istanbulda-hava-donacak-1092731329.html

türkiye

şanlıurfa

ardahan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sıcak, soğuk, hava durumu, meteoroloji, aşırı sıcaklar, şanlıurfa, ardahan