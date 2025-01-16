https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kremlinden-polonyanin-rusya-saldiri-hazirligi-yapiyor-iddiasina-yanit-tamamen-delilsiz-suclama-1092750108.html
Kremlin’den Polonya’nın ‘Rusya saldırı hazırlığı yapıyor’ iddiasına yanıt: Tamamen delilsiz suçlama
Kremlin’den Polonya’nın ‘Rusya saldırı hazırlığı yapıyor’ iddiasına yanıt: Tamamen delilsiz suçlama
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Polonya Başbakanı Tusk’ın Rusya’nın havayolu şirketlerine yönelik terör eylemi hazırlığı yaptığı yönündeki sözlerinin yeni asılsız... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T14:55+0300
2025-01-16T14:55+0300
2025-01-16T15:02+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
polonya
donald tusk
belarus
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/18/1081998142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69933ca2bff6912e0c030f4dd5f7a9cf.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın, Rusya’nın Avrupa havayolu şirketlerine yönelik saldırılar hazırlığı yaptığı yönünden iddiasını değerlendirdi.“Bu, Rusya'ya yönelik tamamen asılsız bir suçlamadan başka bir şey değil” diyen Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Belarus’u zor durumda bırakmayız’Peskov, Belarus’a yönelik saldırının olması durumunda bu ülkeyi zor durumda bırakmayacaklarını söyledi.Kremlin Sözcüsü, gazetecilerin ilgili sorusuna, “Tamamen doğru” ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:‘Gazze’de ateşkesi memnuniyetle karşıladık’İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını da değerlendiren Peskov şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/romanya-cumhurbaskani-adayi-georgescu-natoyu-3-dunya-savasini-kiskirtmakla-sucladi-1092739323.html
rusya
polonya
belarus
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/18/1081998142_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_67eb9941c852faa601f65396f14e50ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, polonya, donald tusk, belarus, gazze
rusya, kremlin, dmitriy peskov, polonya, donald tusk, belarus, gazze
Kremlin’den Polonya’nın ‘Rusya saldırı hazırlığı yapıyor’ iddiasına yanıt: Tamamen delilsiz suçlama
14:55 16.01.2025 (güncellendi: 15:02 16.01.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Polonya Başbakanı Tusk’ın Rusya’nın havayolu şirketlerine yönelik terör eylemi hazırlığı yaptığı yönündeki sözlerinin yeni asılsız suçlama olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın, Rusya’nın Avrupa havayolu şirketlerine yönelik saldırılar hazırlığı yaptığı yönünden iddiasını değerlendirdi.
“Bu, Rusya'ya yönelik tamamen asılsız bir suçlamadan başka bir şey değil” diyen Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:
Polonya bu tür asılsız suçlamalarla tanınıyor. Hatta çoğu zaman diğer Avrupa ülkelerine kıyasla bu alanda liderliğini korumaya çalışıyor.
‘Belarus’u zor durumda bırakmayız’
Peskov, Belarus’a yönelik saldırının olması durumunda bu ülkeyi zor durumda bırakmayacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü, gazetecilerin ilgili sorusuna, “Tamamen doğru” ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Birlik Devleti ve diğer kararlar çerçevesinde, müttefikimiz Belarus'un güvenliğini sağlama yönünde yükümlülüklerimiz var.
‘Gazze’de ateşkesi memnuniyetle karşıladık’
İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını da değerlendiren Peskov şunu dedi:
Ateşkesle sonuçlanacak ve Gazze'deki insanların acılarına son verecek, İsrail'in güvenliğine katkıda bulunacak her türlü çözüm sadece memnuniyetle karşılanabilir.