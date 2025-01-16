https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kremlinden-polonyanin-rusya-saldiri-hazirligi-yapiyor-iddiasina-yanit-tamamen-delilsiz-suclama-1092750108.html

Kremlin’den Polonya’nın ‘Rusya saldırı hazırlığı yapıyor’ iddiasına yanıt: Tamamen delilsiz suçlama

Kremlin’den Polonya’nın ‘Rusya saldırı hazırlığı yapıyor’ iddiasına yanıt: Tamamen delilsiz suçlama

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Polonya Başbakanı Tusk’ın Rusya’nın havayolu şirketlerine yönelik terör eylemi hazırlığı yaptığı yönündeki sözlerinin yeni asılsız... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T14:55+0300

2025-01-16T14:55+0300

2025-01-16T15:02+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

polonya

donald tusk

belarus

gazze

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın, Rusya’nın Avrupa havayolu şirketlerine yönelik saldırılar hazırlığı yaptığı yönünden iddiasını değerlendirdi.“Bu, Rusya'ya yönelik tamamen asılsız bir suçlamadan başka bir şey değil” diyen Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Belarus’u zor durumda bırakmayız’Peskov, Belarus’a yönelik saldırının olması durumunda bu ülkeyi zor durumda bırakmayacaklarını söyledi.Kremlin Sözcüsü, gazetecilerin ilgili sorusuna, “Tamamen doğru” ifadesini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:‘Gazze’de ateşkesi memnuniyetle karşıladık’İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını da değerlendiren Peskov şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/romanya-cumhurbaskani-adayi-georgescu-natoyu-3-dunya-savasini-kiskirtmakla-sucladi-1092739323.html

rusya

polonya

belarus

gazze

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, polonya, donald tusk, belarus, gazze