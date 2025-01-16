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Kral Kaybederse dizisi tanıtıldı: Başrol Halit Ergenç'in peruğu şaşırttı
Kral Kaybederse dizisi tanıtıldı: Başrol Halit Ergenç'in peruğu şaşırttı
Sputnik Türkiye
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin uzun zamandır beklenen tanıtımı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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Kral Kaybederse dizisinin ilk tanıtımında Halit Ergenç’in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.Kral Kaybederse dizisinin uzun zamandır beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide, Halit Ergenç’in peruklu yeni imajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun yeni imajı hakkında, 'Yakışıklı değil', 'Kitapla alakası yok' ve 'Peruk yapay olmuş' gibi yorumlarda bulundu. İnsan psikolojisi temasını işleyecek olan yapım, iddialı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde Halit Ergenç’e, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya eşlik ediyor.Kral Kaybederse dizisi konusu nedir?Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve insan psikolojisine derinlemesine odaklanan bir dram dizisidir. Dizide, yakışıklı, zeki ve güçlü bir adam olan 'Kral' lakaplı Kenan'ın, geçmiş travmaları ve hayatta elde ettiği başarılarla şekillenen karanlık yönleri işleniyor. Görünüşte kusursuz bir hayat yaşayan Kenan, hırsı ve gücüyle insanları etkilerken, içsel dünyasında büyük çöküşlere ve kayıplara doğru sürüklenir. Aşk, ihanet ve yüzleşmelerle dolu hikâye, karakterlerin psikolojik derinliklerini ve değişimlerini gözler önüne seriyor.Kral Kaybederse dizisi ne zaman?Çekimlerine 3 Aralık 2024 tarihinde başlanmış olan dizinin 2025 yılının ilk aylarında Star TV'de izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin yayın tarihiyle ilgili güncel bilgiler için Star TV'nin resmi duyurusu bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/unlu-dizi-gercek-mi-oluyor-los-angeles-yangini-mantar-salginini-tetikleyebilir-1092746879.html
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Kral Kaybederse dizisi tanıtıldı: Başrol Halit Ergenç'in peruğu şaşırttı

17:20 16.01.2025
© Fotoğraf : Kral Kaybederse dizisiHalit Ergenç
Halit Ergenç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Fotoğraf : Kral Kaybederse dizisi
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin uzun zamandır beklenen tanıtımı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla dikkat çeken dizinin ilk görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Başrolde yer alan Halit Ergenç'in peruğu ise çok konuşuldu.
Kral Kaybederse dizisinin ilk tanıtımında Halit Ergenç’in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.
Kral Kaybederse dizisinin uzun zamandır beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizide, Halit Ergenç’in peruklu yeni imajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları oyuncunun yeni imajı hakkında, 'Yakışıklı değil', 'Kitapla alakası yok' ve 'Peruk yapay olmuş' gibi yorumlarda bulundu. İnsan psikolojisi temasını işleyecek olan yapım, iddialı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde Halit Ergenç’e, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya eşlik ediyor.

Kral Kaybederse dizisi konusu nedir?

Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve insan psikolojisine derinlemesine odaklanan bir dram dizisidir. Dizide, yakışıklı, zeki ve güçlü bir adam olan 'Kral' lakaplı Kenan'ın, geçmiş travmaları ve hayatta elde ettiği başarılarla şekillenen karanlık yönleri işleniyor. Görünüşte kusursuz bir hayat yaşayan Kenan, hırsı ve gücüyle insanları etkilerken, içsel dünyasında büyük çöküşlere ve kayıplara doğru sürüklenir. Aşk, ihanet ve yüzleşmelerle dolu hikâye, karakterlerin psikolojik derinliklerini ve değişimlerini gözler önüne seriyor.

Kral Kaybederse dizisi ne zaman?

Çekimlerine 3 Aralık 2024 tarihinde başlanmış olan dizinin 2025 yılının ilk aylarında Star TV'de izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin yayın tarihiyle ilgili güncel bilgiler için Star TV'nin resmi duyurusu bekleniyor.
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