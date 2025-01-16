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KKM hesaplarındaki düşüş sürüyor
KKM hesaplarındaki düşüş sürüyor
Sputnik Türkiye
KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 2,1 ve 23 milyar 236 milyon liralık azalışla 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya geriledi 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T14:56+0300
2025-01-16T14:56+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
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Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 23 milyar 236 milyon lira azalarak 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya düştü. Bankacılık sektörünün toplum kredi hacmi arttıBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Ocak haftasında 71 milyar 730 milyon lira artarak 15 trilyon 957 milyar 960 milyon liradan, 16 trilyon 29 milyar 690 milyon liraya çıktı.Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 161 milyar 198 milyon lira artarak 18 trilyon 822 milyar 816 milyon liraya yükseldi.Tüketici kredilerinde yükseliş Tüketici kredilerinin tutarı, 10 Ocak itibarıyla 10 milyar 806 milyon lira artarak 2 trilyon 30 milyar 234 milyon liraya çıktı.Söz konusu tutarın 516 milyar 141 milyon lirası konut, 73 milyar 589 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 440 milyar 504 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 671 milyon lira artarak 2 trilyon 243 milyar 722 milyon lira oldu.Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 833 milyar 764 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 637 milyar 617 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 196 milyar 146 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 41 milyon lira artışla 297 milyar 736 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 226 milyar 436 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 570 milyon lira artarak 3 trilyon 401 milyar 466 milyon lira oldu.KKM büyüklüğü değiştiKKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,1 ve 23 milyar 236 milyon liralık azalışla 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya düştü.Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,77'si oldu.
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kur korumalı mevduat (kkm), bddk, bankacılık, kredi, kredi kartı
kur korumalı mevduat (kkm), bddk, bankacılık, kredi, kredi kartı

KKM hesaplarındaki düşüş sürüyor

14:56 16.01.2025
© AABankacılık sektörü, para sayma
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
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KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 2,1 ve 23 milyar 236 milyon liralık azalışla 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya geriledi
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 23 milyar 236 milyon lira azalarak 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektörünün toplum kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 10 Ocak haftasında 71 milyar 730 milyon lira artarak 15 trilyon 957 milyar 960 milyon liradan, 16 trilyon 29 milyar 690 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 161 milyar 198 milyon lira artarak 18 trilyon 822 milyar 816 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinde yükseliş

Tüketici kredilerinin tutarı, 10 Ocak itibarıyla 10 milyar 806 milyon lira artarak 2 trilyon 30 milyar 234 milyon liraya çıktı.
Söz konusu tutarın 516 milyar 141 milyon lirası konut, 73 milyar 589 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 440 milyar 504 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 671 milyon lira artarak 2 trilyon 243 milyar 722 milyon lira oldu.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 1 trilyon 833 milyar 764 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 637 milyar 617 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 196 milyar 146 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 41 milyon lira artışla 297 milyar 736 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 226 milyar 436 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 570 milyon lira artarak 3 trilyon 401 milyar 466 milyon lira oldu.

KKM büyüklüğü değişti

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,1 ve 23 milyar 236 milyon liralık azalışla 1 trilyon 85 milyar 574 milyon liraya düştü.
Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,77'si oldu.
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