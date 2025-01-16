https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/altinda-beklenen-rekor-geldi-esik-bir-kez-daha-asildi-1092736091.html
Altında beklenen rekor geldi: Eşik bir kez daha aşıldı
Altında beklenen rekor geldi: Eşik bir kez daha aşıldı
Sputnik Türkiye
Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi 3 bin 76 liranın altında seyrediyordu. Bu sabah ise 3 bin 83 lirayı görerek yeni bir seviyeye ulaştı. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T09:25+0300
2025-01-16T09:25+0300
2025-01-16T09:42+0300
ekonomi
yarım gram altın
gram altın
kapalıçarşı
altın
ekonomi
rekor
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Altın yatırımcıları uzun zamandır beklediği rekora kavuştu. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Gazze'den gelen ateşkes haberleri de altın üzerinde etkili oldu.Ons Altın ne kadar?Ons altın güne 2 bin 696 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 693 dolar, en yüksek de 2702 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2697 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 3 bin74 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 71 lira en yüksek de 3 bin 83 lira seviyesi görüldü. Altında rekorŞu sıralar 3 bin 77 liradan alıcı buluyor. Altın 3 bin 83 lirayla tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu.Kapalıçarşı'da altın ne kadar?Kapalıçarşı'da gram altın 3060 liradan alınırken 3102 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rekor-seviyenin-hemen-altindaki-gram-altin-icin-yeni-tahmin-3-gun-icerisinde-zirvede-tutunabilirse-1092605490.html
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altın, gram altın, çeyrek altın, altın fiyatları, altın son durum, altın son dakika
altın, gram altın, çeyrek altın, altın fiyatları, altın son durum, altın son dakika
Altında beklenen rekor geldi: Eşik bir kez daha aşıldı
09:25 16.01.2025 (güncellendi: 09:42 16.01.2025)
Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi 3 bin 76 liranın altında seyrediyordu. Bu sabah ise 3 bin 83 lirayı görerek yeni bir seviyeye ulaştı.
Altın yatırımcıları uzun zamandır beklediği rekora kavuştu. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Gazze'den gelen ateşkes haberleri de altın üzerinde etkili oldu.
Ons altın güne 2 bin 696 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 693 dolar, en yüksek de 2702 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2697 dolardan işlem görüyor.
Gram altın güne 3 bin74 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 71 lira en yüksek de 3 bin 83 lira seviyesi görüldü.
Şu sıralar 3 bin 77 liradan alıcı buluyor. Altın 3 bin 83 lirayla tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu.
Kapalıçarşı'da altın ne kadar?
Kapalıçarşı'da gram altın 3060 liradan alınırken 3102 liradan satılıyor.