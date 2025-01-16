https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/japonyadan-cevre-dostu-yenilik-geri-donusturulmus-bebek-bezinden-tuvalet-kagidi-uretildi-1092739849.html
Japonya'dan çevre dostu yenilik: Geri dönüştürülmüş bebek bezinden tuvalet kağıdı üretildi
Japonya'dan çevre dostu yenilik: Geri dönüştürülmüş bebek bezinden tuvalet kağıdı üretildi
Sputnik Türkiye
Japonya’nın Shibushi ve Osaki şehirleri, kullanılmış bebek bezlerini geri dönüştürerek dünyanın ilk çevre dostu tuvalet kağıdını üretti. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T10:47+0300
2025-01-16T10:47+0300
2025-01-16T10:47+0300
yaşam
japonya
çevre
sürdürülebilirlik
sağlık
hijyen
hijyen ürünleri
çevre dostu
bebek bezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/08/1051564956_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_82d8777fff2e640ea67900ca7f85b9d9.jpg
Japonya, çevre dostu projelere bir yenisini ekleyerek, kullanılmış bebek bezlerinden tuvalet kağıdı üretimi gerçekleştirdi. Shibushi ve Osaki şehirlerinin öncülük ettiği projede, atık yönetiminin sınırları zorlanıyor. Nisan 2024’ten itibaren belediyeler, bebek bezlerini diğer atıklardan ayırarak geri dönüşüm sürecine dahil etti. Toplanan malzemeler, sterilizasyon, deodorasyon ve ağartma işlemlerinden geçirilerek yeni bir hamur haline getirildi. Bu hamur, tuvalet kağıdına dönüştürülmek üzere Poppy Paper’ın fabrikasında işlenerek piyasaya sürüldü.Yetkililer, 'Shibushi Osaki Roll' adıyla satışa çıkarılan çevre dostu tuvalet kağıdını, em sürdürülebilirlik hem de doğal kaynak kullanımını azaltma açısından büyük bir adım olarak değerlendiriyor. Ürün 12'li paketlerde yaklaşık 400 yen (yaklaşık 2.70 dolar) fiyata piyasaya sürüldü.Japonya'nın hijyen alanında daha önce yaptığı yenilikler neler?Japonya, geçmişte de hijyen ürünleri ve atık yönetimi konularında yenilikçi projeler geliştirdi. İşte bazı örnekler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/obezite-tanimina-yeni-yaklasim-bmi-yerine-alternatif-olcutler-oneriliyor-1092690147.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/08/1051564956_65:0:1772:1280_1920x0_80_0_0_90cbecaa564091f7fa8014814fc3c38a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık, hijyen, hijyen ürünleri, çevre dostu, bebek bezi
japonya, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık, hijyen, hijyen ürünleri, çevre dostu, bebek bezi
Japonya'dan çevre dostu yenilik: Geri dönüştürülmüş bebek bezinden tuvalet kağıdı üretildi
Japonya’nın Shibushi ve Osaki şehirleri, kullanılmış bebek bezlerini geri dönüştürerek dünyanın ilk çevre dostu tuvalet kağıdını üretti.
Japonya, çevre dostu projelere bir yenisini ekleyerek, kullanılmış bebek bezlerinden tuvalet kağıdı üretimi gerçekleştirdi. Shibushi ve Osaki şehirlerinin öncülük ettiği projede, atık yönetiminin sınırları zorlanıyor. Nisan 2024’ten itibaren belediyeler, bebek bezlerini diğer atıklardan ayırarak geri dönüşüm sürecine dahil etti. Toplanan malzemeler, sterilizasyon, deodorasyon ve ağartma işlemlerinden geçirilerek yeni bir hamur haline getirildi. Bu hamur, tuvalet kağıdına dönüştürülmek üzere Poppy Paper’ın fabrikasında işlenerek piyasaya sürüldü.
Yetkililer, 'Shibushi Osaki Roll' adıyla satışa çıkarılan çevre dostu tuvalet kağıdını, em sürdürülebilirlik hem de doğal kaynak kullanımını azaltma açısından büyük bir adım olarak değerlendiriyor. Ürün 12'li paketlerde yaklaşık 400 yen (yaklaşık 2.70 dolar) fiyata piyasaya sürüldü.
Japonya'nın hijyen alanında daha önce yaptığı yenilikler neler?
Japonya, geçmişte de hijyen ürünleri ve atık yönetimi konularında yenilikçi projeler geliştirdi. İşte bazı örnekler:
Hijyenik Pedlerden Biyoyakıt Üretimi:
Kullanılmış hijyenik pedler, özel tesislerde işlenerek biyodizel yakıt üretimi için kullanıldı.
Akıllı ve Çevre Dostu Tuvaletler:
Japonya’nın ünlü akıllı tuvaletleri, su ve enerji tasarrufu sağlarken kendi kendini temizleme özellikleriyle hijyenik bir kullanım sunuyor.
Plastik Atıklardan Hijyen Ürünleri Üretimi:
Plastik atıklar geri dönüştürülerek hijyenik ürünlerin ambalajında ve diğer endüstriyel ürünlerde kullanıldı.