https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/obezite-tanimina-yeni-yaklasim-bmi-yerine-alternatif-olcutler-oneriliyor-1092690147.html

Obezite tanımına yeni yaklaşım: BMI yerine alternatif ölçütler öneriliyor

Obezite tanımına yeni yaklaşım: BMI yerine alternatif ölçütler öneriliyor

Sputnik Türkiye

Lancet Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir rapor, obezite teşhisinde yalnızca Vücut Kitle İndeksi'ne (BMI) güvenmenin yetersiz olduğunu belirtti... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T09:55+0300

2025-01-15T09:55+0300

2025-01-15T09:58+0300

sağlik

sağlıklı yaşam

vücut kitle indeksi

lancet dergisi

obez

obezite

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Küresel uzmanlardan oluşan Lancet Komisyonu, obezite teşhisinde kullanılan geleneksel yöntemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapor, uzun yıllardır kullanılan Vücut Kitle İndeksi'nin (BMI) sınırlamalarına dikkat çekerken, daha kapsamlı ve bireysel odaklı teşhis yöntemlerine geçiş yapılması çağrısında bulunuyor.The Lancet Diabetes & Endocrinology dergisinde yayınlanan rapor, dünya çapında 50'den fazla tıp uzmanı tarafından destekleniyor.BMI sınırlamaları neler?Vücut Kitle Endeksi, bireyin vücut ağırlığını boyunun karesine bölerek hesaplanıyor. Ancak bu yöntem, vücut yağ dağılımı, kas kütlesi, yaş ve cinsiyet gibi faktörleri göz ardı ediyor. Örneğin, kaslı bireyler yüksek BKİ değerine sahip olsa da, bu onların obez olduğunu göstermiyor. Ayrıca, VKİ'nin bireylerin genel sağlık durumu hakkında tam bir bilgi vermediği de belirtiliyor.Komisyon ne öneriyor?Rapor, VKİ'ye alternatif olarak şu ölçütlerin ve değerlendirmelerin kullanılmasını öneriyor: Obezite teşhisinde yeni bir yaklaşım Uzmanlar, obezitenin yalnızca bir kilo sorunu olarak ele alınmaması gerektiğini belirtiyor. Obezite, bireyin genel sağlığını etkileyen bir durum olarak görülmeli ve teşhis yöntemleri bu anlayışla yeniden tasarlanmalı. Daha bütüncül bir yaklaşım, hem teşhislerin doğruluğunu artırabilir hem de tedavi süreçlerini daha etkili hale getirebilir.Rapor, obezite teşhisinde bilimsel gelişmelerin ve daha hassas ölçüm yöntemlerinin kullanılmasının sağlık sistemlerinde köklü değişiklikler yaratabileceğini vurguluyor. Uzmanlar, bireylerin daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerinin ve sağlık sistemlerinin daha kapsamlı değerlendirme araçları geliştirmesinin önemini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/turkiye-nufusunun-ucte-biri-obez-yemek-programlari-obeziteyi-tetikliyor-uyarisi-1091315938.html

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