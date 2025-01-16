https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israilli-bakan-ben-gvir-istifa-edecegim-1092766708.html

İsrailli Bakan Ben Gvir: İstifa edeceğim

İsrailli Bakan Ben Gvir: İstifa edeceğim

Sputnik Türkiye

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, hükümetin, arabulucular tarafından dün duyurulan Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T22:55+0300

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Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Hamas'la ateşkes anlaşmasının onaylanması halinde görevi bırakacağını duyurdu.Basın toplantısında konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, anlaşmanın İsrail'deki yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını içerdiğini ve bunun Gazze'deki grupların yeniden güçlenmesine olanak tanıyacağını, sınır bölgelerindeki sakinler için tehdidi geri getireceğini ifade etti. Gvir, Hamas'la ateşkes anlaşmasının onaylanması halinde görevi bırakacağını duyurdu.Ben Gvir, basın toplantısında, hükümetin ateşkesten sonra Hamas ile tekrar çatışmaya girmesi durumunda partisinin yeniden hükümete katılacağını söyledi. Ben Gvir daha önce aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich'e de anlaşmayı protesto etmek için hükümetten ayrılma çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/abd-disisleri-bakani-blinken-itiraf-etti-hamasi-masaya-erdogan-getirdi-1092765039.html

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israil, israil parlamentosu (knesset), israil seçimleri, israil-filistin sorunu, itamar ben-gvir, istifa, benyamin netanyahu, filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu