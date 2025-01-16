https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israilli-bakan-ben-gvir-istifa-edecegim-1092766708.html
İsrailli Bakan Ben Gvir: İstifa edeceğim
İsrailli Bakan Ben Gvir: İstifa edeceğim
Sputnik Türkiye
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, hükümetin, arabulucular tarafından dün duyurulan Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T22:55+0300
2025-01-16T22:55+0300
2025-01-16T22:56+0300
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Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Hamas'la ateşkes anlaşmasının onaylanması halinde görevi bırakacağını duyurdu.Basın toplantısında konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, anlaşmanın İsrail'deki yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını içerdiğini ve bunun Gazze'deki grupların yeniden güçlenmesine olanak tanıyacağını, sınır bölgelerindeki sakinler için tehdidi geri getireceğini ifade etti. Gvir, Hamas'la ateşkes anlaşmasının onaylanması halinde görevi bırakacağını duyurdu.Ben Gvir, basın toplantısında, hükümetin ateşkesten sonra Hamas ile tekrar çatışmaya girmesi durumunda partisinin yeniden hükümete katılacağını söyledi. Ben Gvir daha önce aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich'e de anlaşmayı protesto etmek için hükümetten ayrılma çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/abd-disisleri-bakani-blinken-itiraf-etti-hamasi-masaya-erdogan-getirdi-1092765039.html
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İsrailli Bakan Ben Gvir: İstifa edeceğim
22:55 16.01.2025 (güncellendi: 22:56 16.01.2025)
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, hükümetin, arabulucular tarafından dün duyurulan Hamas ile rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasını onaylaması halinde istifa edeceğini söyledi.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Hamas'la ateşkes anlaşmasının onaylanması halinde görevi bırakacağını duyurdu.
Basın toplantısında konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, anlaşmanın İsrail'deki yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını içerdiğini ve bunun Gazze'deki grupların yeniden güçlenmesine olanak tanıyacağını, sınır bölgelerindeki sakinler için tehdidi geri getireceğini ifade etti. Gvir, Hamas'la ateşkes anlaşmasının onaylanması halinde görevi bırakacağını duyurdu.
Ben Gvir, basın toplantısında, hükümetin ateşkesten sonra Hamas ile tekrar çatışmaya girmesi durumunda partisinin yeniden hükümete katılacağını söyledi. Ben Gvir daha önce aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich'e de anlaşmayı protesto etmek için hükümetten ayrılma çağrısında bulunmuştu.