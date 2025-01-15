https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/donald-trump-duyurdu-israil-ve-hamas-arasinda-ateskes-saglandi-1092719780.html
İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında rehineler için anlaşma sağlandığını duyurdu. Trump, Gazze'deki rehinelerin kısa sürede serbest... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T20:24+0300
2025-01-15T20:24+0300
2025-01-15T20:46+0300
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İsrail ve Hamas arasında Katar'ın başkenti Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın aracılığıyla yapılan görüşmelerin ardından ateşkes geldi.ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ''Az önce Gazze'de bir ateşkes duyurulduğu konusunda bilgilendirildim. Ancak herkes bu anlaşmayı kutlamadan önce, tabii ki, bunun nasıl uygulanacağını görmek istiyor" dedi. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ise ateşkesin sağlandığını ve rehinlerin kısa süre içinde serbest kalacağını duyurdu.Ateşkesin ilk aşamasının altı hafta süreceği açıklanırken Hamas'ın 33 İsrailli rehineye karşılık çok daha fazla sayıda Filistinli tutukluyla değiş tokuş etmeyi taahhüt ettiği belirtildi. Kaç tutuklunun serbest bırakılacağı henüz netleşmezken Hamas'ın her canlı rehine için daha fazla tutuklu talep ettiği ifade edildi. Filistinli kaynaklar, serbest bırakılan toplam Filistinli sayısının yaklaşık bin olacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/gazzede-ateskes-icin-tarih-verildi-persembe-gunu-oylanacak-1092718398.html
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israil, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin yönetimi, abd, donald trump
israil, hamas, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin yönetimi, abd, donald trump
İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
20:24 15.01.2025 (güncellendi: 20:46 15.01.2025)
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında rehineler için anlaşma sağlandığını duyurdu. Trump, Gazze'deki rehinelerin kısa sürede serbest kalacağını açıkladı. Filistinli kaynaklar ise 33 İsrailli rehineye karşılık bin Filistinlinin serbest bırakılacağını iddia etti.
İsrail ve Hamas arasında Katar'ın başkenti Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın aracılığıyla yapılan görüşmelerin ardından ateşkes geldi.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ''Az önce Gazze'de bir ateşkes duyurulduğu konusunda bilgilendirildim. Ancak herkes bu anlaşmayı kutlamadan önce, tabii ki, bunun nasıl uygulanacağını görmek istiyor" dedi. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ise ateşkesin sağlandığını ve rehinlerin kısa süre içinde serbest kalacağını duyurdu.
Ateşkesin ilk aşamasının altı hafta süreceği açıklanırken Hamas'ın 33 İsrailli rehineye karşılık çok daha fazla sayıda Filistinli tutukluyla değiş tokuş etmeyi taahhüt ettiği belirtildi. Kaç tutuklunun serbest bırakılacağı henüz netleşmezken Hamas'ın her canlı rehine için daha fazla tutuklu talep ettiği ifade edildi. Filistinli kaynaklar, serbest bırakılan toplam Filistinli sayısının yaklaşık bin olacağını duyurdu.