https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israil-askerleri-gazze-seridinden-bir-doktoru-tutukladi-nerede-oldugu-ve-durumunun-ne-oldugu-1092748973.html

İsrail askerleri Gazze Şeridi’nden bir doktoru tutukladı, nerede olduğu ve durumunun ne olduğu bilinmiyor: ‘Suçu ne?’

İsrail askerleri Gazze Şeridi’nden bir doktoru tutukladı, nerede olduğu ve durumunun ne olduğu bilinmiyor: ‘Suçu ne?’

Sputnik Türkiye

İsrail askerleri kısa bir süre önce Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son büyük hastane olan Kamal Adwan'ın müdürü Dr. Hossam Abu-Sofia'yı tutukladı ve onu... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T20:19+0300

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israil- filistin çatışması

israil-filistin

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filistinli

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gazze şeridi

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Şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Sağlık durumu da bilinmiyor ve kendisiyle iletişim kurulamıyor. Eşi ve meslektaşları doktor hakkında neler söyledi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gazze-seridinde-15-bin-kisi-amputasyon-gecirdi-vucudumda-12-kursun-vardi-1091908004.html

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gazze

gazze şeridi

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İsrail askerleri Gazze Şeridi’nden bir doktoru tutukladı, nerede olduğu ve durumunun ne olduğu bilinmiyor: ‘Suçu ne?’ Sputnik Türkiye İsrail askerleri Gazze Şeridi’nden bir doktoru tutukladı, nerede olduğu ve durumunun ne olduğu bilinmiyor: ‘Suçu ne?’ 2025-01-16T20:19+0300 true PT2M59S

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Sputnik Türkiye

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