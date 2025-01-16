https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/israil-askerleri-gazze-seridinden-bir-doktoru-tutukladi-nerede-oldugu-ve-durumunun-ne-oldugu-1092748973.html
İsrail askerleri Gazze Şeridi’nden bir doktoru tutukladı, nerede olduğu ve durumunun ne olduğu bilinmiyor: ‘Suçu ne?’
İsrail askerleri Gazze Şeridi’nden bir doktoru tutukladı, nerede olduğu ve durumunun ne olduğu bilinmiyor: ‘Suçu ne?’
Sputnik Türkiye
İsrail askerleri kısa bir süre önce Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son büyük hastane olan Kamal Adwan'ın müdürü Dr. Hossam Abu-Sofia'yı tutukladı ve onu... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T20:19+0300
2025-01-16T20:19+0300
2025-01-16T20:19+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistinli
filistin
gazze
gazze şeridi
video
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Şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Sağlık durumu da bilinmiyor ve kendisiyle iletişim kurulamıyor. Eşi ve meslektaşları doktor hakkında neler söyledi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gazze-seridinde-15-bin-kisi-amputasyon-gecirdi-vucudumda-12-kursun-vardi-1091908004.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
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İsrail askerleri Gazze Şeridi’nden bir doktoru tutukladı, nerede olduğu ve durumunun ne olduğu bilinmiyor: ‘Suçu ne?’
Sputnik Türkiye
İsrail askerleri Gazze Şeridi’nden bir doktoru tutukladı, nerede olduğu ve durumunun ne olduğu bilinmiyor: ‘Suçu ne?’
2025-01-16T20:19+0300
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PT2M59S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze, gazze şeridi, video
israil-filistin, israil, filistinli, filistin, gazze, gazze şeridi, video
İsrail askerleri Gazze Şeridi’nden bir doktoru tutukladı, nerede olduğu ve durumunun ne olduğu bilinmiyor: ‘Suçu ne?’
İsrail askerleri kısa bir süre önce Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son büyük hastane olan Kamal Adwan'ın müdürü Dr. Hossam Abu-Sofia'yı tutukladı ve onu ve çalışanlarını Hamas teröristi olmakla suçladı.
Şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Sağlık durumu da bilinmiyor ve kendisiyle iletişim kurulamıyor. Eşi ve meslektaşları doktor hakkında neler söyledi?