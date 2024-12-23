https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gazze-seridinde-15-bin-kisi-amputasyon-gecirdi-vucudumda-12-kursun-vardi-1091908004.html

Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'

Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi'ndeki savaş sonucunda 2.2 milyon kişiden 15 bininde uzuv kaybı yaşandı. Bu, dünyadaki en yüksek oran. Aynı zamanda bu insanları rehabilite edecek... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T13:59+0300

2024-12-23T13:59+0300

2024-12-23T13:59+0300

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gazze sağlık bakanlığı

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Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil ed-Dekran, “İşgalci ordu çok sayıda katliam gerçekleştirdi ve Gazze'nin her yerinde sivilleri bombalamak için uluslararası toplum tarafından yasaklanan silahlar kullandı. Bu saldırının başlangıcından bu yana 110 binden fazla yaralımız, 53 binden fazla ölü ve kayıp insanımız var. Yaralılar arasında uzuvları kesilen çok sayıda insan var, en az 15 bin kişi. Hepsi de işgalcilerin saldırılarının mağduru oldu” dedi.Yerinden edilen Şefa Mahmud, Deyr el Balah'taki Aksa Hastanesi'nde yeğenlerine bakıyor. Kuzey bölgesindeki evlerinin bombalanması sonucu kızların annesi öldü, babaları yaralandı, Hanan adlı kızın iki bacağı, Misk'in de sol ayağı kesildi.Abdül Rahim Faraj adlı genç, insani yardım almaya çalışırken bacağını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gazzeli-cocuk-24-saatini-morgda-gecirdi-ama-hayatta-kaldi-insanlari-tedavi-etmek-icin-doktor-olmak-1091708717.html

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Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: Kızlar, Hanan 3, Misk ise 2 yaşındayken amputasyona uğradı. Sputnik Türkiye Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: Kızlar, Hanan 3, Misk ise 2 yaşındayken amputasyona uğradı. 2024-12-23T13:59+0300 true PT1M27S

Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: "Vücudumda 12 kurşun vardı" Sputnik Türkiye Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: "Vücudumda 12 kurşun vardı" 2024-12-23T13:59+0300 true PT1M29S

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