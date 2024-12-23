Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
10:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
ÖZEL HABER
İlber Vasfi Sel: BRICS, çatışmacı değil tersine uzlaşmacıdır
11:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Amiral Cem Gürdeniz: Putin’in müzakerelere ilişkin ifadeleri tüm dünya açısından çok önemli
12:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Farmakolog Kayhan : 'Aroma terapi, safrayı temizliyor. Kararmış, bulanık, akışkan olmayan safra melankoliye sebep olur'
17:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:11
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Şenol Güneş ve Volkan Demirel arasında gerginlik: El sıkışma krizi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yurt dışından alışverişte gümrüksüz limit düştü, taşıma bedeli eklendi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Takipteki borçlar yüzde 135 arttı
12:06
84 dk
HABER MASASI
2024’te kültür sanatta Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Genç girişimleri ekonomiye kazandıran uzmanlar
14:05
54 dk
EKONOMİ PANORAMA
Almanya'da alarm zilleri
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
18:31
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gazze-seridinde-15-bin-kisi-amputasyon-gecirdi-vucudumda-12-kursun-vardi-1091908004.html
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki savaş sonucunda 2.2 milyon kişiden 15 bininde uzuv kaybı yaşandı. Bu, dünyadaki en yüksek oran. Aynı zamanda bu insanları rehabilite edecek... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T13:59+0300
2024-12-23T13:59+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistin
filistinli
gazze şeridi
gazze
amputasyon
video
gazze sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091907567_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_2885643a2ace780ef33f39964a8fe9af.jpg
Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil ed-Dekran, “İşgalci ordu çok sayıda katliam gerçekleştirdi ve Gazze'nin her yerinde sivilleri bombalamak için uluslararası toplum tarafından yasaklanan silahlar kullandı. Bu saldırının başlangıcından bu yana 110 binden fazla yaralımız, 53 binden fazla ölü ve kayıp insanımız var. Yaralılar arasında uzuvları kesilen çok sayıda insan var, en az 15 bin kişi. Hepsi de işgalcilerin saldırılarının mağduru oldu” dedi.Yerinden edilen Şefa Mahmud, Deyr el Balah'taki Aksa Hastanesi'nde yeğenlerine bakıyor. Kuzey bölgesindeki evlerinin bombalanması sonucu kızların annesi öldü, babaları yaralandı, Hanan adlı kızın iki bacağı, Misk'in de sol ayağı kesildi.Abdül Rahim Faraj adlı genç, insani yardım almaya çalışırken bacağını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gazzeli-cocuk-24-saatini-morgda-gecirdi-ama-hayatta-kaldi-insanlari-tedavi-etmek-icin-doktor-olmak-1091708717.html
israil
filistin
gazze şeridi
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: Kızlar, Hanan 3, Misk ise 2 yaşındayken amputasyona uğradı.
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: Kızlar, Hanan 3, Misk ise 2 yaşındayken amputasyona uğradı.
2024-12-23T13:59+0300
true
PT1M27S
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: "Vücudumda 12 kurşun vardı"
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: "Vücudumda 12 kurşun vardı"
2024-12-23T13:59+0300
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091907567_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_63241c70c038c773d050520a993cc9e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil-filistin, israil, filistin, filistinli, gazze şeridi, gazze, amputasyon, video, gazze sağlık bakanlığı
israil-filistin, israil, filistin, filistinli, gazze şeridi, gazze, amputasyon, video, gazze sağlık bakanlığı

Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'

13:59 23.12.2024
© Sputnik / Ajwad JradatGazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi.
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Ajwad Jradat
Abone ol
Gazze Şeridi'ndeki savaş sonucunda 2.2 milyon kişiden 15 bininde uzuv kaybı yaşandı. Bu, dünyadaki en yüksek oran. Aynı zamanda bu insanları rehabilite edecek, hayatlarını kolaylaştıracak hiçbir şey Gazze’ye geirilmiyor.
Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil ed-Dekran, “İşgalci ordu çok sayıda katliam gerçekleştirdi ve Gazze'nin her yerinde sivilleri bombalamak için uluslararası toplum tarafından yasaklanan silahlar kullandı. Bu saldırının başlangıcından bu yana 110 binden fazla yaralımız, 53 binden fazla ölü ve kayıp insanımız var. Yaralılar arasında uzuvları kesilen çok sayıda insan var, en az 15 bin kişi. Hepsi de işgalcilerin saldırılarının mağduru oldu” dedi.
Yerinden edilen Şefa Mahmud, Deyr el Balah'taki Aksa Hastanesi'nde yeğenlerine bakıyor. Kuzey bölgesindeki evlerinin bombalanması sonucu kızların annesi öldü, babaları yaralandı, Hanan adlı kızın iki bacağı, Misk'in de sol ayağı kesildi.
© Sputnik / Ajwad Jradat
Abdül Rahim Faraj adlı genç, insani yardım almaya çalışırken bacağını kaybetti.
© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: “İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum”. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazzeli çocuk 24 saatini morgda geçirdi ama hayatta kaldı: 'İnsanları tedavi etmek için doktor olmak istiyorum'
18 Aralık, 18:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала