https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/gazze-seridinde-15-bin-kisi-amputasyon-gecirdi-vucudumda-12-kursun-vardi-1091908004.html
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'ndeki savaş sonucunda 2.2 milyon kişiden 15 bininde uzuv kaybı yaşandı. Bu, dünyadaki en yüksek oran. Aynı zamanda bu insanları rehabilite edecek... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T13:59+0300
2024-12-23T13:59+0300
2024-12-23T13:59+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
filistin
filistinli
gazze şeridi
gazze
amputasyon
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gazze sağlık bakanlığı
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Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil ed-Dekran, “İşgalci ordu çok sayıda katliam gerçekleştirdi ve Gazze'nin her yerinde sivilleri bombalamak için uluslararası toplum tarafından yasaklanan silahlar kullandı. Bu saldırının başlangıcından bu yana 110 binden fazla yaralımız, 53 binden fazla ölü ve kayıp insanımız var. Yaralılar arasında uzuvları kesilen çok sayıda insan var, en az 15 bin kişi. Hepsi de işgalcilerin saldırılarının mağduru oldu” dedi.Yerinden edilen Şefa Mahmud, Deyr el Balah'taki Aksa Hastanesi'nde yeğenlerine bakıyor. Kuzey bölgesindeki evlerinin bombalanması sonucu kızların annesi öldü, babaları yaralandı, Hanan adlı kızın iki bacağı, Misk'in de sol ayağı kesildi.Abdül Rahim Faraj adlı genç, insani yardım almaya çalışırken bacağını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/gazzeli-cocuk-24-saatini-morgda-gecirdi-ama-hayatta-kaldi-insanlari-tedavi-etmek-icin-doktor-olmak-1091708717.html
israil
filistin
gazze şeridi
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Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: Kızlar, Hanan 3, Misk ise 2 yaşındayken amputasyona uğradı.
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: Kızlar, Hanan 3, Misk ise 2 yaşındayken amputasyona uğradı.
2024-12-23T13:59+0300
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Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: "Vücudumda 12 kurşun vardı"
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: "Vücudumda 12 kurşun vardı"
2024-12-23T13:59+0300
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israil-filistin, israil, filistin, filistinli, gazze şeridi, gazze, amputasyon, video, gazze sağlık bakanlığı
israil-filistin, israil, filistin, filistinli, gazze şeridi, gazze, amputasyon, video, gazze sağlık bakanlığı
Gazze Şeridi'nde 15 bin kişi ampütasyon geçirdi: 'Vücudumda 12 kurşun vardı'
Gazze Şeridi'ndeki savaş sonucunda 2.2 milyon kişiden 15 bininde uzuv kaybı yaşandı. Bu, dünyadaki en yüksek oran. Aynı zamanda bu insanları rehabilite edecek, hayatlarını kolaylaştıracak hiçbir şey Gazze’ye geirilmiyor.
Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil ed-Dekran, “İşgalci ordu çok sayıda katliam gerçekleştirdi ve Gazze'nin her yerinde sivilleri bombalamak için uluslararası toplum tarafından yasaklanan silahlar kullandı. Bu saldırının başlangıcından bu yana 110 binden fazla yaralımız, 53 binden fazla ölü ve kayıp insanımız var. Yaralılar arasında uzuvları kesilen çok sayıda insan var, en az 15 bin kişi. Hepsi de işgalcilerin saldırılarının mağduru oldu” dedi.
Yerinden edilen Şefa Mahmud, Deyr el Balah'taki Aksa Hastanesi'nde yeğenlerine bakıyor. Kuzey bölgesindeki evlerinin bombalanması sonucu kızların annesi öldü, babaları yaralandı, Hanan adlı kızın iki bacağı, Misk'in de sol ayağı kesildi.
Abdül Rahim Faraj adlı genç, insani yardım almaya çalışırken bacağını kaybetti.