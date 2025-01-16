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İSKİ'ye denizi kirlettiği için 1.3 milyon lira ceza kesildi
İSKİ'ye denizi kirlettiği için 1.3 milyon lira ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İSKİ'ye Marmara Denizi'ni kirlettiği için 1.3 milyon lira ceza kesti. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
marmara denizi
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
para cezası
deniz kirliliği
kanalizasyon
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Üsküdar'da kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döktüğü tespit edilen İSKİ'ye 1.3 milyon lira para cezası kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Kuleli Caddesi'nde Marmara Denizi'ne kanalizasyon ve gıda atıklarının döküldüğü ihbarlarını değerlendirdi. Bakanlık yapılan incelemede, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi. Bunun üzerine İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira para cezası uygulandığını bildirdi.Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/uskudarda-kanalizasyonun-denize-akmasiyla-ilgili-denetim-baslatildi-gerekli-islemler-yapilacak-1092600193.html
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türkiye, marmara denizi, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, para cezası, deniz kirliliği, kanalizasyon
türkiye, marmara denizi, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, para cezası, deniz kirliliği, kanalizasyon

İSKİ'ye denizi kirlettiği için 1.3 milyon lira ceza kesildi

13:44 16.01.2025
© Elif Öztürkdeniz kirliliği üsküdar
deniz kirliliği üsküdar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© Elif Öztürk
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İSKİ'ye Marmara Denizi'ni kirlettiği için 1.3 milyon lira ceza kesti.
Üsküdar'da kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döktüğü tespit edilen İSKİ'ye 1.3 milyon lira para cezası kesildi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Kuleli Caddesi'nde Marmara Denizi'ne kanalizasyon ve gıda atıklarının döküldüğü ihbarlarını değerlendirdi. Bakanlık yapılan incelemede, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi. Bunun üzerine İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira para cezası uygulandığını bildirdi.
Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımız il müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulanmıştır."
Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
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Üsküdar’da kanalizasyonun denize akmasıyla ilgili denetim başlatıldı: 'Gerekli işlemler yapılacak'
13 Ocak, 02:38
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