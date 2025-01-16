https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/iskiye-denizi-kirlettigi-icin-13-milyon-lira-ceza-kesildi-1092746748.html

İSKİ'ye denizi kirlettiği için 1.3 milyon lira ceza kesildi

İSKİ'ye denizi kirlettiği için 1.3 milyon lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İSKİ'ye Marmara Denizi'ni kirlettiği için 1.3 milyon lira ceza kesti. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T13:44+0300

2025-01-16T13:44+0300

2025-01-16T13:44+0300

türkiye

türkiye

marmara denizi

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

para cezası

deniz kirliliği

kanalizasyon

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Üsküdar'da kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döktüğü tespit edilen İSKİ'ye 1.3 milyon lira para cezası kesildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Kuleli Caddesi'nde Marmara Denizi'ne kanalizasyon ve gıda atıklarının döküldüğü ihbarlarını değerlendirdi. Bakanlık yapılan incelemede, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi. Bunun üzerine İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira para cezası uygulandığını bildirdi.Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/uskudarda-kanalizasyonun-denize-akmasiyla-ilgili-denetim-baslatildi-gerekli-islemler-yapilacak-1092600193.html

türkiye

marmara denizi

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türkiye, marmara denizi, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, para cezası, deniz kirliliği, kanalizasyon